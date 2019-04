Jetzt bringt er Kindern in China Eishockey bei

Es ist früher Nachmittag, er war gerade auf dem Eis mit seinen rund 40 Buben, 5- bis 10-jährig. Elik, früher genialer Spielmacher und Enfant terrible Langnaus in einem, er ist nun also im Auftrag des NHL-Clubs Los Angeles Kings Nachwuchstrainer in China. Oder so etwas ähnliches. Denn es gehe gerade bei den Jüngsten eher ums Lehren, ums Beibringen, so richtig um Basisdinge halt, sagt Elik.

Sogar Gretzky packt an



Das Eishockey in China. Viele sehen es als schlafenden Riesen an, oder zumindest als zu entwickelndes Produkt mit riesigem Potenzial, wenn auch in einem sehr frühen Stadium. Es mögen weit über eine Milliarde Menschen in China leben, an einheimischen Fachkräften fehlt es dennoch. Eishockey hat im asiatischen Raum ausserhalb der früheren Sowjetstaaten generell kaum einen Stellenwert – und erst recht nicht in China.

Also werden fleissig Ausländer rekrutiert, vor allem aus Nordamerika. In Beraterfunktionen fungieren richtige Grössen wie Wayne Gretzky, Phil Esposito oder Mike Keenan. Geld ist vorhanden, der Staat investiert, ein einheitliches Konzept ist aber im ersten Moment oft schwierig zu erkennen, obwohl alles irgendwie mit Olympia 2022 zusammenhängt.

Die Suche Keenans nach Spielern



Es gibt da die Kunlun Red Stars, in Peking beheimatet, zuletzt wegen der Bauarbeiten der neuen Halle aber in Shanghai im Exil. Die Mannschaft wurde 2016 gegründet und nimmt seither Teil an der russischen KHL als eines von 6 ausländischen Teams. Hier ist der Zusammenhang mit Olympia klarer ersichtlich.