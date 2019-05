Jeff Campbell wird neuer Headcoach beim SC Langenthal

«Für mich ist es die beste und richtige Lösung», wird SCL-Sportchef Schläpfer in der Mitteilung zitiert. «Jeff Campbell geniesst durch seine Einstellung als Spieler und Mensch nicht nur in Langenthal, sondern in der ganzen Schweiz grössten Respekt. Ausserdem ist es uns wichtig, im jetzigen Wiederaufbau der Mannschaft, mit Jeff eine Integrationsfigur an der Bande zu haben», so Schläpfer weiter. Wer Assistenztrainer wird, ist noch entschieden.