Jalonen hat Respekt verdient

Ohne die Verdienste des charismatischen Amerikaners herabzumindern: Heute ist es schwieriger als damals, Konstanz auf hohem Niveau zu erreichen, weil sich neben den ewigen Rivalen ZSC Lions, Lugano und Davos mit Zug, Lausanne sowie Biel mittlerweile drei weitere Clubs teure Topspieler leisten können.

Der jüngste Titel ist insofern wertvoll, als er nicht auf einer vom spielerischen Talent her überlegenen Mannschaft basierte, sondern auch auf Kampfkraft, Disziplin und mentaler Stärke. Man kann von Jalonen halten, was man will – er versteht sein Handwerk. Bei den SCB-Spielern geniesst der 59-Jährige aufgrund seiner Kompetenz und Arbeitsmoral grossen Respekt. Es wird Zeit, dass ihm dieser auch vom Berner Publikum gezollt wird.