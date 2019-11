Jalonen: «Wir kriegen einen sehr guten Goalie»

Am Mittwochabend spielte er letztmals für die Pelicans Lahti in Finnland. Am Donnerstagvormittag landete er in Zürich. Am Nachmittag unterschrieb er beim SC Bern einen Vertrag bis Ende Saison. Tomi Karhunen soll beim kriselnden Meister für Stabilität im Tor sorgen (lesen Sie mehr über die bisherige Karriere des 30-Jährigen). Trainer Kari Jalonen spricht über den Zuzug.