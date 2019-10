In der Hauptrolle, aber im falschen Film

Abschieben ist nicht gleich abschieben: Clicken Sie sich durch die Bildstrecke, wo die 31 NHL-Mannschaften ihre jeweiligen AHL-Farmteams haben – und welchen Reiseaufwand die Reise von A nach B für den Spieler bedeutet.



Vancouver und Utica. Es ist die grösste Distanz zwischen einem NHL-Club und seinem AHL-Partner, mindestens acht Stunden dauert die Flugreise mit Stopp und Endstation Syracuse (siehe Karten in der Bildstrecke oben), danach geht es per Auto weiter, weil eben: Syracuse ist gross, hat einen internationalen Flughafen, Utica nicht.

Und weil sich Bärtschis Arbeitsort auch noch aus Kanada in die USA verlagerte und er eine Woche aufs Visum wartete, blieb ihm einiges mehr an Zeit zum Nachdenken: «Ich fragte mich vieles: Was ist der nächste Schritt? Was ist der Plan? Wie sieht es in Zukunft aus mit den Canucks und mir?»



In Utica ist Eishockey beliebt, auf diesem Banner wird ein AHL-Rekord zelebriert: 121 Heimspiele hintereinander ausverkauft. (Bild: Kristian Kapp)



Natürlich hatte auch er mitbekommen, wie die Cancuks diesen Schritt offiziell begründeten: «Ich passe offenbar nicht mehr in die neue Mannschaft», sagt Bärtschi und zuckt mit den Schultern – er scheint nicht genau zu wissen, was er davon halten soll. «Ich sagte mir also: Jetzt beisst du dich da durch und zeigst dich all den anderen NHL-Teams, so gut es geht.» Und wie er das macht. Acht Skorerpunkte nach vier Spielen mit Utica sind ein erstes Argument dafür, dass Bärtschi hier eigentlich fehl am Platz ist .

«Wir gehören nicht hierher»



Bärtschi tut das in einer Linie mit Nikolai Goldobin, der Russe hat sogar schon neun Punkte, und alles, was bislang zu Bärtschi gesagt wurde, gilt auch für ihn. Sie sind «Partners in Crime», Komplizen, die «versuchen, uns gegenseitig zu pushen. Es ist umso besser, dass wir zusammen spielen. Wir können zeigen, dass wir nicht in diese Liga gehören.»