Patrik Laine, Auston Matthews, John Tavares, Patrick Kane, Alex Owetschkin. Heute Superstars, ­früher U-20-WM-Torschützen­könige, also Vorgänger Philipp Kuraschews, dem vor zwei ­Wochen in Vancouver sechs Treffer gelangen. Wenn er das so hört, gerät der 19-Jährige ins Schmunzeln, cool sei das, sagt er, bittet aber, die Kollegen nicht zu vergessen – er habe jeweils bloss noch den Puck ins Tor schieben müssen.