Immer diese Schweden!

Das 3:3 durch Haas – nur eine kurze Freude. (Video: SRF)

Fischer ersetzte Berra zwar schon zwei Minuten vor Schluss durch einen sechsten Feldspieler, doch der Puck fand keinen Weg mehr vorbei an Lundqvist. Immerhin kassierten die Schweizer kein Gegentor mehr, was bedeutet, dass sie definitiv für den Viertelfinal qualifiziert sind. Ein Verpassen wäre nur möglich gewesen, wenn sie, Schweden und Lettland alle auf zwölf Punkte gekommen wären. In dieser Dreierkombination hätten sie aber dank des 3:1 über die Letten ein positives Torverhältnis, was zur Qualifikation reichen würde.

Abgesehen vom Resultat können die Schweizer viel Positives aus dieser Partie ziehen. Sie spielten jederzeit auf ­Augenöhe mit, brachten die Schweden mit ihrem Speed immer wieder in ­Bedrängnis. Am meisten zu gefallen wusste der Sturm mit Andrighetto, Haas und Scherwey, der zwei Tore beisteuerte. Keinen guten Abend hatte dagegen der vermeintliche Topsturm mit Fiala, und Hischier – die beiden standen bei drei der vier Gegentore auf dem Eis. ­Hischier wirkte nervös, immer wieder versprang ihm der Puck, er ging mit einer Minus-3-Bilanz vom Eis. In solchen Momenten muss man sich daran erinnern, dass er erst 20 ist.

Josi spielte über 27 Minuten und war erneut überragend

Erneut eine überragende Partie zeigte Josi, der das 2:2 Genazzis (28.) mit einem Geniestreich vorbereitete und über 27 Minuten Eiszeit hatte – klar am meisten aller Feldspieler beider Teams. In den Schlussminuten wirkte dann aber auch er etwas müde: «Wir haben mehr als nur gut mitgespielt», fand der Marathonmann. «Aber leider reichte es nicht. Es ist frustrierend. Aber es ist WM, das heisst: Spiel abhaken und das nächste angehen. Uns erwartet mit den Russen ein Team mit extrem viel individueller Klasse.»