Was abgeflossen ist, soll mit der Eröffnung der neuen Heimstätte 2020/21 zurückfliessen. Der Generaldirektor erhofft sich Mehreinnahmen in den Bereichen Sponsoring, Marketing, Ticketing, Gastronomie. «Wir wollen in allen Bereichen einen Schritt vorwärts machen. Damit das gelingt, müssen wir mehr Geld in die erste Mannschaft investieren», sagt Berger. «Aber uns sind Grenzen gesetzt. Allein wenn wir die Dimensionen der neuen Halle betrachten, so werden wir immer ein halber SCB sein.»

Solche Worte dürften den Freiburger Fans runtergehen wie saure Milch. Der emotionale Anhang wünscht sich nichts mehr als die erste Meisterschaft, träumt von vergangenem Glanz, vermischt Wunsch und Traum zum Anspruch, Gottéron müsse jedes Jahr ein Titelkandidat sein. «Wir haben kein Team, das Meister werden kann», sagt Berger. «Selbst 2013 waren wir weit weg vom Titel. Bern gewann den Final 4:2, aber der Unterschied war gross.»

Aus Wunsch wird Anspruch

Offenbar hat der Dunst dieser Finalteilnahme im Umfeld die Sinne vernebelt. «Seit 2013 haben viele Leute ein falsches Bild», sagt Abplanalp (34). «Gottéron lässt niemanden kalt. Natürlich: Auch wir Spieler wollen den Titel, auch wir haben Ambitionen, aber andere haben höhere Budgets.»

Als Gottéron in der Vorwoche nach dem Startdrittel gegen Genf 0:2 zurücklag, wurden die Spieler ausgepfiffen. Nach der Pause gab es erneut Pfiffe. Freiburg gewann 5:3, geblieben ist bei Abplanalp aber der Ärger. «Wir erleben gerade die ausgeglichenste Saison in der Geschichte. Offenbar begreifen das einige nicht», sagt er. «Früher kämpften wir bis zuletzt ums Playoff, die Zuschauer zogen mit, Gottéron war zu Hause eine Macht. Diese Heimmacht sind wir nicht mehr.»

Siege und Emotionen Am Freitag müssen sich die Freiburger auswärts beweisen. In Bern ist der Aussenseiter auf Punkte angewiesen. Der Vorsprung auf Platz zehn und Lugano beträgt einen einzigen Zähler. Das Verpassen des Playoff wäre für die Clubführung kein Fiasko. «Natürlich ist es wichtig, über dem Strich zu bleiben», sagt Berger. «Aber die Leute müssen lernen, dass ein verpasstes Playoff in dieser Liga nicht mehr automatisch bedeutet, dass die Mannschaft eine schlechte Saison gespielt hat.»

Der 40 Jahre alte Generaldirektor weiss: Die Fans werden diese Sicht kaum teilen. Berger spielte während sieben Jahren als Verteidiger bei Gottéron. Nach dem Rücktritt wechselte er 2007 ins Management des Clubs. Er kennt die Begebenheiten, die latente Unrast beim Anhang. «Im Sport generell und bei Gottéron speziell kannst du zwei Dinge verkaufen: Siege und Emotionen», sagt Berger. Seine Aufgabe sei es, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Das scheint im hitzigen Umfeld ein guter Ratgeber zu sein.