«Ich will wieder unschlagbar sein»

Haben Sie eine Lebensversicherung abgeschlossen?

Leonardo Genoni: Ja. Ich habe eine Familie, bin in einer Lebensphase, in der man sagen kann: Eine Lebensversicherung abzuschliessen, das ergibt Sinn.

Sie werden auch als Lebensversicherung des SCB bezeichnet.

Der Begriff wird in Bezug auf den Goalie oft und gerne und etwas gar schnell verwendet.

Aber zu Recht?

Es ist eine spezielle Position – und im Prinzip die einfachste: Ich habe einen begrenzten Radius und nur eine Aufgabe: den Puck stoppen. Alles andere erledigen die Feldspieler. Der Goalie als Lebensversicherung (überlegt) . . . Als letzter Mann hat er die Chance, Fehler von Mitspielern noch auszubügeln. Es ist eine Art Wortspiel, vielleicht zu Recht.

Sie wissen um die Wichtigkeit des Goalies – speziell im Playoff.

Natürlich. Aber ich dränge mich nicht in den Vordergrund. Ich weiss, was meine Aufgabe ist, was ich bewirken kann, was ich nicht bewirken kann.

Was können Sie nicht bewirken?

Ich kann nicht allein ein Spiel ­gewinnen. Das höre ich zwar ab und zu, aber es geht nicht – ausser ich fange noch an, Tore zu erzielen. Das wird schwierig (lacht).

Welche Note würden Sie der SCB-Mannschaft für die Leistungen in der Qualifikation geben?

Ich habe gerade am Dienstag eine Note für mein Studium erhalten.

Wo stehen Sie im Master für Business Administration?

Die Note war sehr gut (lacht). Ich habe noch eineinhalb Semester vor mir.

Zurück zur SCB-Note.

Über 100 Punkte, die meisten Tore erzielt, die wenigsten kassiert, die Regular Season auf dem ersten Platz abgeschlossen . . . das gibt eine 5,5. Wir hatten sehr gute Spiele, aber es war nicht alles super. Die 6 kann ich nicht geben, Stichwort Januar. Dort hatten wir den Hänger.

Wie benoten Sie Ihre Leistung?

Eine 5. Wir haben die wenigsten Tore kassiert, zudem konnte ich mit dem zweiten Goalie Pascal Caminada sehr gut arbeiten. Aber: Meine Leistungen waren im Vergleich zur Vorsaison schlechter. Es gab Spieler, die mehr Fortschritte gemacht haben als ich. Deshalb gebe ich mir eine tiefere Note.

Der SCB spielte während Monaten äusserst souverän, die ­Tabelle sorgte nie für Dringlichkeit. War dies der Grund, weshalb die Mannschaft inklusive Goalie nach dem Jahreswechsel eine Baisse hatte?

Ich habe versucht, das alles ­auszublenden. Ich bin immer selbstkritisch, ehrgeizig, in jedem Match. Trotzdem gelang es mir nicht, Topleistungen abzurufen, mich vom Team abzuheben. Das hat mich gestört.

Eine Ihrer Stärken ist es, Negatives sofort abhaken zu können. Haben Sie Olympia abgehakt?

Ja, sehr schnell. Du musst das können, als Goalie sowieso. Ich wurde im Match gegen Kanada ausgewechselt, diese Massnahme musste ich akzeptieren. Ich wollte mich mit guten Trainings zurück ins Team kämpfen. Das klappte nicht, aber ich kehrte mit guter Form nach Bern zurück.

Es heisst, Sie hätten im ­allfälligen Viertelfinal gegen Schweden wieder gespielt...

...haben Sie gehört?

Ja.

Das habe ich auch gehört (lacht). Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Es ist Playoff.

Für viele Berner ist es eine ­Saison ohne Gelegenheit zur Erholung – mental wie körperlich: Qualifikation, Champions ­Hockey League, die Termine mit den Nationalteams, Olympia, nun gleich das Playoff. Bekunden Sie Mühe damit?

Nein. Ich habe für mich vor der Saison festgelegt, wo die Peaks sein sollen. Das ging recht gut auf. Ich hatte im Sommer ein Gespräch mit Kari (Coach Jalonen; die Red.) und sagte ihm: «Mein Hauptfokus gilt dem SCB. Ich will mit Bern so schnell wie möglich ins Playoff kommen und dort das letzte Spiel gewinnen. Der zweite Fokus gilt Olympia.» Olympia war für mich das Zückerli. Leider ist es zu Boden gefallen, aber mein grosses Ziel ist noch immer erreichbar. Um dieses zu erreichen, arbeite ich wie verrückt.

Werden Sie während des Playoff zu den Medien sprechen?

Nein. Ab sofort gilt: Reissverschluss, ich sage nichts mehr. Deshalb haben Sie mich doch noch fürs Gespräch gebucht (lacht).

Mit dem schweigenden Genoni zum Titel: Das hat in Davos mehrfach und in Bern einmal funktioniert. Eine Massnahme des Aberglaubens oder mehr?

Es ist nur Aberglaube.

Etwas anderes müssen Sie im Playoff ebenfalls nicht mehr tun: ein Penaltyschiessen bestreiten. Sind Sie froh darüber?

Im Zusammenhang mit dem Penaltyschiessen wird oft von Glück gesprochen. Aber ich finde, es ist nicht so viel Glück dabei. Als Goalie brauchst du die Fähigkeit, einen Spieler im Eins-gegen-eins zu stoppen. Das ist auch eine Match­situation. Nun wird alles ausgespielt, einer wird den entscheidenden Fehler machen. Ich muss schauen, dass nicht ich das bin. Die Abschaffung ist der nächste Schritt zur Amerikanisierung. Aber geht die Rechnung mit dem ÖV auf? Wie viele Fans bleiben, wenn die zweite Verlängerung fällig wird? Warten wir ab.

Bern trifft im Viertelfinal auf Servette. Es wird von Provokationen und Physis geschrieben. Spielt der Gegner für den Goalie überhaupt eine Rolle?

Eigentlich nicht. Aber ich mag Spiele gegen Servette, das sehr viel Druck macht und für Hektik sorgt. Ich freue mich extrem. Genf wird für uns eine grosse Herausforderung. Dessen sind sich einige Leute wohl nicht bewusst. Die Spiele waren eng und ausgeglichen in der Qualifikation, sie werden noch ­enger sein im Playoff.

Sie hatten in Davos neun Jahre lang denselben Goalietrainer. Nun werden Sie in Bern im zweiten Jahr bereits vom zweiten Goaliecoach betreut. Ist das ein Problem?

Nach dem Transfer war für mich klar, dass es einen Wechsel geben würde. Ich hatte zu Beginn Mühe. Ein anderer Trainer bedeutet immer eine andere Philosophie, somit eine Umstellung. Du pickst dir jene Dinge heraus, von denen du denkst, dass sie gut für dich sind. Das dauert eine Weile. Dann gab es hier wieder einen Wechsel, das musste ich akzeptieren. Aber zu viele sollten es nicht sein.

Können Sie in Bern den nächsten Entwicklungsschritt machen?

(überlegt lange) Was denken Sie?

Ich kann das nicht beurteilen.

Es ist eine sehr interessante Frage – ich kann sie nicht beantworten. Ich will immer weiterkommen. Ich bin nicht ganz zufrieden mit den Schritten, die ich zuletzt in Bern gemacht habe. Das habe ich «Chati» (Sportchef Alex Chatelain) auch so gesagt. Ich will besser werden. Ich will wieder mein höchstes Niveau erreichen. Ich will wieder derjenige sein, der unschlagbar ist. Leo ist einer, der das immer so haben will, der detailversessen ist. Mein Jahr in Bern war noch nicht sehr gut, aber es kann noch sehr gut werden.

Gemäss Gerüchten könnten Sie nach Ablauf Ihres Vertrags im Frühling 2019 zum ZSC wechseln. Das erste Angebot auf eine Vertragsverlängerung in Bern haben Sie ausgeschlagen. Weshalb?

Ja, Bern hätte gerne frühzeitig verlängert. Ich wollte das nicht. Das Vertagen wurde in den Medien als definitive Absage hingestellt. Das stimmt so nicht. Ich weiss, was ich kann. Ich will zuerst wieder mein bestes Niveau erreichen, ehe ich mit Bern über die Verlängerung diskutieren werde. Das hat nichts mit Zürich oder einem anderen Klub zu tun.

Die Familie dürfte beim ­Entscheid eine Rolle spielen.

Natürlich. Als Eishockeyprofi hast du eine begrenzte Zeit, und es ist wichtig, dass es der Familie dort passt, wo du spielst. Meine Frau und ich, wir kommen beide aus Zürich. Aber mir passt es in Bern, uns gefällt es hier. Mehr gibt es dazu im Moment nicht zu sagen. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)