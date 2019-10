Sie haben nun um sieben Jahre verlängert, laut Regeln wären sogar acht möglich gewesen. Warum sieben? War das Ihr Wunsch?

Über acht haben wir gar nie diskutiert, beiden Seiten passten die sieben Jahre.

Ging es am Ende also um die Summe? Sie werden im Schnitt pro Jahr 7,25 Millionen US-Dollar verdienen, der Vertrag ist also 50,75 Millionen schwer.

Nein, auch da waren wir uns von Anfang an schon nahe.

Es dürfte Ihnen entgegenkommen, dass der neue Vertrag nun schon so früh erledigt ist und nicht Ende Saison ein langer Sommer mit Verhandlungen folgt. Ja, ich bin froh, all das nicht mehr im Kopf zu haben und mich nun zu 100 Prozent auf die Saison freuen zu können, mich aufs Eishockey konzentrieren zu können.

Mehrere Topspieler wie Patrik Laine oder Mitch Marner sorgten letzten Sommer mit der genau gleichen Ausgangslage für ein wahres Sommertheater in der NHL. Es kam so lange zu keiner Einigung mit den jeweiligen Teams, dass die Spieler teilweise sogar die Trainingscamps verpassten. War die Vermeidung solcher Szenarien präsent bei Ihnen?

Ja, auch. Es war mein Wunsch gewesen, schon jetzt während der Saison zu unterschreiben. Und auch die Devils waren offen für diese Lösung.

Sie haben gerade Besuch in New Jersey.

Ja, mein Vater ist hier.

Zufall? Oder kam er, um mit Ihnen auf den neuen Vertrag anzustossen?

Nein, das ist Zufall. (lacht) Es war ursprünglich auch nicht geplant, dass wir schon heute die Verlängerung bekannt geben. Das hätte erst in den kommenden Tagen passieren sollen. Dann rief mich ich aber heute nach dem Training der General Manager zu sich, und wir entschieden uns, es heute zu tun.



Aber wird noch heute gefeiert?

Nicht gross, wir werden kurz darauf anstossen.

Haben Sie schon Reaktionen erhalten? Viele Medienanfragen in New Jersey?

Ich habe vorher kurz geredet mit den Journalisten, die die Devils verfolgen. (Schaut auf sein Handy) Und ich glaube, mein Telefon explodiert jetzt dann gleich (lacht) Das werden Journalisten und sicher auch viele Freunde sein, die mir gerade schreiben.