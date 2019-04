«Ich bin ein Mensch, der nach vorne schaut»

Sie sprachen früher vom Traum, einst HCD-Trainer werden zu können. Fühlt sich der heutige Tag also an wie die Erfüllung dieses Traumes?

Absolut. Davos ist blau-gelb, wie der EHC St. Moritz! Ich war immer schon ein grosser HCD-Fan, habe seit 35 Jahren den Spengler Cup mitverfolgt. Für einen Eishockey spielenden Engadiner Buben ist das so sehr speziell, Trainer des grossen HCD zu werden.

Ihren Job beim Verband als Assistenztrainer der A-Nationalmannschaft machen Sie diese Saison aber noch zu Ende?

Logisch. Ich werde nach der WM so schnell wie möglich eine Wohnung in Davos suchen. Ich muss Ende Juni aus dem aktuellen Haus draussen sein, ich werde also ab dem 1. Juli in Davos wohnen.

Sie übernehmen einen Club, der seine schlechteste Saison seit dem Wiederaufstieg 1993 hinter sich hat.

Ja, das ist so.

War das kein abschreckendes Argument?

Im Gegenteil. Wenn der HC Davos zuletzt weiterhin erfolgreich geblieben wäre, dann wären ja gar keine Änderungen vorgenommen worden. Dabei geht es gar nicht nur um den Headcoach-Posten, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Die ganzen Strukturen des HCD wurden nun hinterfragt. Die Erfolge zuvor haben diesen Prozess sicher etwas gelähmt. Eigentlich solltest du dich nach jeder Saison hinterfragen und schauen, wo du dich noch mehr verbessern kannst. Rein vom Spielerpotenzial bin ich mehr als überzeugt, dass wir erfolgreich Eishockey spielen können.

Man kann es auch umdrehen: Sie können nach der Playout-Final-Teilnahme des HC Davos fast nur gewinnen, kann es fast nur besser werden.

Das Ziel ist, ins Playoff zu kommen. Ich finde es eine gute Sache, dass unsere Meisterschaft mittlerweile so ausgeglichen ist, dass auch Teams wie der ZSC oder Davos das Playoff verpassen können. Ins Playoff zu kommen, wird also auch nächste Saison eine Challenge.

Sie folgen zwar auf Harijs Witolinsch. Verglichen werden Sie aber mit Arno Del Curto werden. Sie treten also in riesengrosse Fussstapfen eines Trainers, der 22 Jahre in Davos wirkte und sechs Meistertitel gewann. Wie gehen Sie damit um?

Ich habe allergrössten Respekt vor Arno. Er ist der Pionier für uns Schweizer Coaches. Er hatte eine unglaublich erfolgreiche Zeit in Davos. Aber all das ist Geschichte. Es bringt keinem etwas, darüber nachzudenken. Solche Vergleiche sind vielleicht für die Medien etwas, sie können diese Storys machen. Menschen vergleichen generell gerne. Ich bin diesbezüglich aber sehr locker drauf. Ich glaube an den Moment, in dem es zählt. Ich bin jetzt gerade bei der Nationalmannschaft und denke nicht die ganze Zeit an die Silbermedaille, die wir letztes Jahr gewannen. Die hängt irgendwo zuhause und erinnert mich, wenn ich sie sehe, an schöne Emotionen. Aber das ist es dann auch schon. Es nützt nichts, in der Vergangenheit zu leben. Ich bin ein Mensch, der nach vorne schaut. Ich bin der neue Cheftrainer des HC Davos und möchte mit viel Energie und Leidenschaft erfolgreich Eishockey spielen lassen.