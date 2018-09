Hurra, die Hockey-Saison beginnt – die Prognose

1. ZSC Lions: In der Qualifikation werden die Zürcher nur ein Problem haben – ein Puck ist für die vielen Künstler zu wenig.

Bühne frei für den Meister. Die ZSC Lions sind Titelverteidiger und haben die Offensive erst noch mit einem Block von internationalem Format verstärkt: Roman Cervenka (Gottéron), Simon Bodenmann (Bern), Denis Hollenstein (Kloten). In der Abwehr kehrt Severin Blindenbacher nach langer Verletzung zurück, kommt mit Maxim Noreau ein Powerplay-Spezialist, konnte mit Kevin Klein der wertvollste Spieler des Meister-Playoff zum Bleiben bewogen werden.

Dass der ZSC auf dem Papier über die talentierteste, am stärksten besetzte Mannschaft verfügt, steht ausser Frage. Die Equipe wird durch die Qualifikation fliegen – und im Prinzip nur ein Problem haben: Fast jeder im Team ist gerne im Besitz der Scheibe, kann mit ihr verrückte Dinge anstellen. Aber gemäss unbestätigten Meldungen wird es selbst in Begegnungen mit ZSC-Beteiligung nur einen Puck zum Spielen geben. Und der Frühling wird sowieso eine ganz andere Herausforderung. Aber dessen sind sie sich in Zürich bewusst.

2. SC Bern: Spätestens ­Ende November wird ein fünfter Ausländer verpflichtet.

In der letzten Saison kam es dauernd vor, dass beim SC Bern ein gesunder Ausländer auf der Tribüne Platz nehmen musste. Vor allem Maxim Noreau machte diese Situation zu schaffen. Und so spielt einer der besten Offensivverteidiger der Liga nicht mehr beim SCB, sondern beim ZSC. Alex Chatelain hat das Problem gelöst und gleichzeitig gespart: Den Abgängen der drei ehema­ligen Wackelkandidaten Noreau, Mason Raymond und Mika Pyörälä stehen die Zuzüge von Adam Almquist und Jan Mursak gegenüber.

Doch die 4-Ausländer-Strategie hat ihre Tücken. Welcher SCB-Anhänger erinnert sich nicht an die Saison 2015/2016, als bereits an Weihnachten alle acht zur Verfügung stehenden Lizenzen für Fremdarbeiter aufgebraucht waren? Rein statistisch ist es unwahrscheinlich, dass alle vier Ausländer monatelang verletzungsfrei über die Runden kommen. Zudem müssen die Neuen erst mal beweisen, dass sie in der National League Leistungsträger sein können. Selbst wenn man nicht schwarzmalt, gibt es einen triftigen Grund, auf dem Transfermarkt schon bald zuzuschlagen.

Der SCB hat sich bereits für die K.-o.-Phase der Champions Hockey League qualifiziert. Übersteht er im November die Achtelfinals, erscheint der Titelgewinn greifbar. Für Jalonen ist die CHL bekanntlich eine Herzensangelegenheit, und im europäischen Wettbewerb gibt es keine Ausländerbeschränkung. Was läge also näher, als die Chancen in der Champions League zu erhöhen und gleichzeitig für das Playoff vorzusorgen?

3. EV Zug: Der EVZ wird nicht Meister, weil in Zug bereits alle an die nächste Saison denken.

Anspruch und Wirklichkeit liegen manchmal weit auseinander. Dreimal in den letzten vier Jahren schied der EV Zug in der ersten Playoff-Runde aus, was Harold Kreis den Job kostete. Denn die Zuger wollen ganz nach oben. Das haben sie in den letzten Wochen nochmals klargemacht: Ab 2019 wird mit Leonardo Genoni der beste Goalie der Schweiz den EVZ-Dress tragen, er hat einen 5-Jahr-Vertrag unterschrieben.

Nebenbei lockt Sportchef Reto Kläy die Nationalstürmer Enzo Corvi (Davos) und Grégory Hofmann (Lugano) mit Offerten von mehr als 600 000 Franken. Das Problem ist nur: Am Freitag beginnt die neue Saison – und über die wurde in der Zentralschweiz nicht so ausgiebig gesprochen. Wohl auch, weil der Blick auf das Kader Folgendes zeigt: In der Qualifikation kann Zug wieder glänzen, doch fehlt die Substanz dafür, Meister zu werden.

4. Lugano: Der Abgang von Philippe Furrer wiegt schwer. Trotzdem bleibt Lugano ein Titelanwärter.

Es steht ausser Frage: Lugano ist wieder Grande. Wenig fehlte im Frühling zum ersten Titel seit 2006. Zweimal in den letzten drei Jahren haben die Luganesi den Final erreicht. Was auch auf Philippe Furrer zurückzuführen ist. Unter dem Berner stabilisierte sich die Defensive Luganos markant. Nun zieht es Furrer zurück in die Region; er hat in Murten ein Haus gebaut, wird künftig für Gottéron spielen.

Das ist ein herber Verlust für die Tessiner. Die entstandene Lücke versuchen sie mit Romain Loeffel zu füllen. Der Romand ist zweifellos ein spielstarker Offensivverteidiger, doch kann er auch die Führungsrolle einnehmen, die Furrer innehatte? Es wird das grosse Fragezeichen sein. Ansonsten blieb in Lugano vieles beim Alten. Deshalb bleibt es dabei: Die Tessiner sind als Einzige in der Lage, die Topfavoriten SCB und ZSC im Kampf um den Titel herauszufordern.

5. Lausanne: Die Waadtländer wollen mittelfristig die Nummer 1 der Liga sein; sie sind aber noch kein Spitzenteam, weil eine starke Nummer 1 im Tor fehlt.

Es sind beachtliche Zuzüge, die Jan Alston gelungen sind. Ronalds Kenins, Christoph Bertschy, Robin Grossmann – der Sportchef hat in Lausanne mit der grossen Kelle angerührt. Nach vorne soll es gehen in der Tabelle, spätestens beim Einzug in die neue Arena 2019 will ­Lausanne ein Team besitzen, das um den Titel kämpft. Die hemmungslose Preistreiberei auf dem Spielermarkt ermöglicht Ken Stickney, ein amerikanischer Milliardär mit wenig schmeichelhafter Vergangenheit in Kloten.

Hatte er den Zürchern vieles versprochen, aber wenig gehalten, meint er es im Waadtland offenbar ernst. Dank ihm verfügt Lausanne nicht mehr nur über Tradition und Rückhalt in der Region, sondern auch um die notwendige Finanzkraft. Aber: Noch ist das Kader nicht ausgewogen, mit Sandro Zurkirchen und Luca Boltshauser ist er Club auf der Goalieposition nicht meisterlich besetzt. Das Erbe Cristobal Huets wiegt zu schwer.

6. EHC Biel: Die Seeländer zollen der neuen Rolle Tribut.

Zehn Jahre ist es nun her, dass der EHC Biel in die höchste Liga zurückgekehrt ist. Waren die ersten Jahre in der NLA vom Kampf gegen den Abstieg geprägt, steigerten sich die Seeländer Schritt für Schritt zum regelmässigen Playoff-Teilnehmer – bis in der letzten Saison mit Rang 3 in der Qualifikation und dem Halbfinaleinzug die Zäsur erfolgte: Erstmals seit 28 Jahren zählte der EHCB wieder zu den Topteams des Landes.

Und mit Damien Brunner ist dem Club nach Jonas Hiller und Beat Forster der dritte Toptransfer de suite gelungen. Das Signal ist klar: Biel will nicht mehr klein sein. Doch die Anspruchshaltung ist gestiegen, das werden die Seeländer bald einmal spüren. Die Playoff-Qualifikation allein wird dem kritischen Anhang nicht mehr genügen. Und diese neue Ausgangslage kann durchaus tückisch sein.

7. Gottéron: Topgoalie Berra allein macht noch kein Spitzenteam.

Wer hätte das gedacht: Jahrelang stand Gottéron für Schönspielerei und offensives Feuerwerk. Nun haben die Freiburger ihr Geld in die Defensive investiert. Philippe Furrer (Lugano) und Noah Schneeberger (Davos) sollen die Abwehr stabilisieren, Goalie Reto Berra – der seinen Job in Freiburg mit einem Jahr Verspätung antritt – soll der Rückhalt sein. Furrer und Berra sind Königstransfers. Ersterer trug merklich dazu bei, dass Lugano in den letzten Jahren wieder zu einem Topteam wurde.

Und Berra führte einst ein limitiertes Biel zweimal ins Playoff. In der NHL konnte sich der Keeper nicht durchsetzen, in der National League dürfte er zu den Besten gehören. Nur: Das allein macht Gottéron nicht zu einem Spitzenclub. Gerade weil – und das ist das Paradoxe – in der Offensive Fragezeichen herrschen: Wird Julien Sprunger nach seiner langen Pause (Gehirnerschütterung) nochmals eine dominante Rolle einnehmen? Und schafft es Andrei Bykov, eine Saison konstant auf hohem Level zu spielen?

8. Servette: Die Rückkehr von Chris McSorley wird nicht den erhofften Effekt erzielen; die Genfer erreichen das Playoff nur mit Müh und Not.

Servette ist wieder Chris McSorley. Im April verkündete der kantige Kanadier nach einem Jahr Unterbruch, dass er unfreiwillig als Sportchef in der zweiten Reihe verbracht hatte, seine Rückkehr an die Bande der Genfer. Das freut Lokalpresse und Fans, welche ihn gleichermassen als «Jesus Chris» verehren. Doch Wunder wird McSorley nicht vollbringen können.

Dazu waren die Abgänge zu gewichtig. Romain Loeffel (Lugano), den Denker und Lenker in der Defensive, werden die Genfer ebenso schmerzlich vermissen wie Sturmtalent Damien Riat – das Eigengewächs entschied sich für den Wechsel nach Biel. Höchstwahrscheinlich wird Servette wieder auf alte Tugenden setzen und wenn nötig den Knüppel aus dem Sack holen. Die Playoff-Teilnahme wird zur Zitterpartie.

9. SCL Tigers: Langnau verspielt die Playoffs in der letzten Qualifikationswoche – auch weil Chris DiDomenico mehr Strafminuten als Skorerpunkte sammelt.

In Langnau gilt: Offense First! Gleich fünf ausländische Stürmer stehen unter Vertrag. Die geringe Produktivität war das Problem in den vergangenen Saisons, das Powerplay eine riesige Baustelle. Und so werden die SCL Tigers gefährlicher sein und schwieriger auszurechnen. In der eigenen Zone dürften sie einigermassen solide agieren – dafür bürgt Coach Heinz Ehlers, der seinen Namen immer wieder im Zusammenhang mit dem Betonmischer hören muss.

Im Spätherbst und im Frühwinter sollte es für einmal ruhig bleiben, weshalb sich die Verantwortlichen dem Bau des zweiten Eisfeldes mit NHL-Massen widmen können. Aber: Letztlich werden die Emmentaler die Playoffs um zwei oder drei, vielleicht um vier Punkte verpassen. Denn etwas bleibt, wie es ist: Bietet sich ihnen die Chance, den entscheidenden Schritt zu machen, scheuen einige die Verantwortung. Zudem wird Chris DiDomenico bei seiner Rückkehr ein Spiessrutenlauf erwarten, die Gegner werden ihm, so oft es geht, auf die Finger hauen. 60 Strafminuten sind ihm gewiss, aber keine 50 Skorerpunkte.

10. Davos: Arno Del Curtos Understatement ist ausnahmsweise berechtigt; sein Team verpasst das Playoff.

Der Davoser Trainer Arno Del Curto pflegt sein Image als Tiefstapler. Mehrfach redete er in der Vergangenheit seine Mannschaft in der Öffentlichkeit klein, um danach den grossen Wurf zu bewerkstelligen. Auch zum Auftakt dieser Saison wird der Hard-Rock-Liebhaber seine älteste Platte auflegen und auf Understatement machen. Allein: Dieses Mal sind des Trainers Zweifel berechtigt.

In Davos wird gerade die Vaillant-Arena saniert, Del Curto steht bis auf weiteres ein reduziertes Budget zur Verfügung. Die Abgänge von Samuel Walser, Dario Simion, Gregory Sciaroni, Mauro Jörg und Nando Eggenberger konnten nicht kompensiert werden. Der Coach ist noch intensiver auf die Einbindung junger Kräfte angewiesen. Er hat von Bern Luca Hischier und ­Dario Meyer geholt und wird Inti Pestoni (ZSC) Beine machen. Zwar ist der Angriff mit dem genesenen Perttu Lindgren, Enzo Corvi, Andres Ambühl und den Wieser-Brüdern weiterhin sehr gut besetzt, aber die Schwächen in der Defensive werden die Bündner zum ersten Mal in der Ära Del Curto die Playoff-Teilnahme kosten.

Daran wird auch der Zuzug des NHL-erprobten Torhüters Anders Lindbäck nichts ändern – im Gegenteil: Die Unruhe zwischen den Pfosten ist vorprogrammiert, die ambitionierten Youngster Joren van Pot­telberghe und Gilles Senn sehen sich um ihre Chancen gebracht.

11. Rapperswil-Jona Lakers: Der Aufsteiger verfügt über das schwächste Kader der Liga; noch vor Beginn der Adventszeit übernimmt Kevin Schläpfer.

Qualifikationssieg, Meistertitel, Cupsieg, Aufstieg – Rapperswil-Jona gewann vergangene Saison, was es zu gewinnen gab. Der Club hat das Image des notorischen Verlierers abgestreift, wobei die Herrlichkeit bald vorbei sein dürfte. In der National League besitzen die St. Galler das schwächste Team, keine Frage. Der Verteidigung fehlt es an Qualität; Goalie Melvin Nyffeler hat Talent, aber nicht die Konstanz, die im Qualifikationsmarathon erforderlich ist.

Den Strich wird Rapperswil rasch aus den Augen verlieren, Aufstiegseuphorie hin oder her. Weshalb Trainer Jeff Tomlinson trotz seiner Verdienste die Argumente ausgehen werden. Übernehmen wird Kevin Schläpfer, ziemlich aus der Spur geratener Beinahe-Nationaltrainer. Mit seinem mentalen Hokuspokus wird er etwas bewirken können – weil er auf Spieler trifft, die anderswo gescheitert sind und sich am Ort der letzten Chance befinden. Schläpfer wird das Ruder rumreissen am Obersee – und seinerseits die letzte Chance nutzen.

12. Ambri-Piotta: Trotz Dominic Zwergers Toren sind die Leventiner in der NLA überfordert.

Die Vereinsführung des HC Ambri-Piotta schlug vor der Saison 2017/2018 den Weg der Vernunft ein und geht diesen nun konsequent weiter: einheimischer Sportchef (Paolo Duca), einheimsicher Coach (Luca Cereda), viele junge Spieler. Die ebenso löbliche wie kostensparende Strategie wirkte sich im vergangenen Winter nicht negativ aus – die Leventiner spielten nicht zuletzt dank Dominic Zwerger durchaus gefällig und nicht weniger erfolgreich als in der jüngeren Vergangenheit.

Der 22-jährige Österreicher mit Schweizer Lizenz wird erneut für viele Tore sorgen (und damit Begehrlichkeiten der Konkurrenz wecken), doch insgesamt fehlt es den Leventinern an Substanz. Gegen die meisten Gegner gibt es nur Punkte, wenn alles zusammenpasst oder den an moderne Stadien gewöhnten Gästen in der Valascia die Finger abfrieren. Sollte der Start misslingen, dürfte die Qualifikation für die Tessiner trostlos verlaufen. Im Kampf gegen den Abstieg ist die lokale Verankerung verbunden mit der treuen Anhängerschaft dann wieder ein Plus. (mob, phr, ädu, rek)