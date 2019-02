Die Euphorie treibt manchmal seltsame Blüten. Vor exakt einem Monat stand in Langnau die «Arno Cam» – eine Kamera, die während 60 Minuten auf Arno Del Curto gerichtet war. Der Bündner hatte im Emmental seinen Einstand als ZSC-Trainer. Er war zuvor in Zürich empfangen worden wie ein Messias; bunte Pressekonferenz, viel besuchte Trainings, Del-Curto-Fanshirts, alles inklusive. Der 62 Jahre alte Engadiner steht für spektakuläres, schnelles, offensives Eishockey. In Davos hatte er nicht mehr die Spieler dazu – und schon gar nicht deren Vertrauen.