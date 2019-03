Doch man muss auch realistisch sein. Zumindest ein bisschen. So, wie Kloten gestern Abend auftrat, kann man sich nicht vorstellen, dass Langenthal noch einmal in die Swiss Arena anreisen muss. Wer sich den nächsten Mittwoch als Termin des dritten Klotener Heimspiels bereits angestrichen hat, der darf sich so langsam Gedanken machen, mit welchem Alternativ-Programm er sich die Zeit vertreiben soll.

Um 23:16 Uhr offiziell

Der SC Langenthal kann am Sonntagabend vor eigenem Anhang einen der grössten Siege in der Vereinsgeschichte feiern. Den (ehemals) grossen EHC Kloten im Playoff bezwungen zu haben. Den EHC Kloten, der so schnell wie möglich aufsteigen will, wie es immer wieder offiziell heisst.

Um die Blamage des frühen Outs zu verhindern, hat Kloten am Freitagabend zur letztmöglichen Massnahme gegriffen. Um 23:16 kam die Mitteilung: «Trainer André Rötheli per sofort beurlaubt». Wer die Mannschaft übernimmt, ist noch offen. Das dürfte man am Samstag sehen. Bei einer dermassen kurzfristigen Lösung könnte man sich auch vorstellen, dass Sportchef Felix Hollenstein nochmals zum Trainer wird.

Mental nicht bereit

Kloten hatte gemeint, aus dem letzten Drittel des dritten Spiels in Langenthal so viel Energie gewonnen zu haben. Beinahe hätte das Team den Match ja noch gekehrt. Und dann das: Ein 0:5-Rückstand nach 20 Minuten. Das hat es in der Neuzeit vor eigenem Publikum noch nie gegeben, selbst im katastrophalen Jahr des Abstiegs, das ja erst einen Winter zurückliegt. Das war eine historische Ohrfeige, die in einem monumentalen Absturz mündete - und der Trainer-Entlassung. Drei Treffer in Unterzahl kassierte Kloten - und brachte es dann bis zum Ende des Spiels ein weiteres Mal fertig, kein Tor in Überzahl zu schiessen.

Die ersten Gegentore waren peinliche Angelegenheiten. Wie Langenthals Powerplay funktioniert, weiss inzwischen jeder - ausser offenbar die Spieler auf dem Eis. Kummer durfte wieder frei aus dem Slot schiessen. Für einmal hielt Tim Guggisberg, aber den nächsten Versuch Kummers musste er passieren lassen. Später spielte Lehmann die Scheibe seinem eigenen Goalie hoch zu (warum, bleibt offen), der liess sich verwirren, Wyss sagte Danke. Und dann verlor Captain Kellenberger als hinterster Mann die Scheibe, nach nicht einmal zehn Minuten hiess es 0:3. Und als es dann Kloten fertigbrachte, in zwei Minuten doppelter Überzahl kein Tor zu erzielen, war die Sache eigentlich schon gelaufen.