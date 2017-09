Himelfarb zu La Chaux-de-Fonds

Eric Himelfarb wechselt per sofort von den SCL Tigers zum HC La Chaux-de-Fonds. Wie der Emmentaler NLA-Verein am Dienstag mitteilt, werde der 34-jährige Kanadier mittels B-Lizenz ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

Bei den Tigers bestritt der Stürmer in der laufenden Saison bisher lediglich je eine Partie in der Meisterschaft und im Cup. Bereits in der Saisonvorbereitung war Himelfarb an einen NLB-Klub ausgeliehen worden, den SC Langenthal. (mb/pd)