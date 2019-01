Eisiger Regen fällt auf den Schnee der letzten Tage. Hinter kaum einer Scheibe brennt Licht an der Via San Gottardo, viele Fensterläden sind zu. Bloss ein paar Strassenarbeiter in oranger Schutzkleidung zeugen von Leben. Und alle paar Sekunden eine Trillerpfeife. Sie schrillt von der alten Eishalle ­hinab zur Hauptstrasse und gehört Luca Cereda. Einem Mann, der gar nicht Trainer werden wollte. Und viel wichtiger: der die Hoffnung zurückbrachte nach Ambri.