Held für einen Abend

«Haben wir schon gewonnen? Oder nicht? Oder doch?» Remo Giovanninis fragender Blick Richtung ebenso zweifelnder Mitspieler. (Video: MySports)



Sierre ist also zurück im Profigeschäft, gerade einmal sechs Jahre nach dem Konkurs und dem Fall in die 3. Liga. Für die neuerliche Promotion wurden keine «Mühen» gescheut: So klagte Finalgegner Valais-Chablais über fehlendes Toilettenpapier und zu wenig Seife in der Gäste-Garderobe. Partnerverein Servette wird auch auf zweithöchster Stufe Lieferant von Leihspielern sein, ein gewisses Mass an Konkurrenzfähigkeit scheint garantiert.

Apropos Leihgaben: Giovannini war eine davon, der Goalie aus Graubünden, dessen bewegte Karriere so gut passt zu Sierre, dem Klub mit seiner bewegten Geschichte, mit Höhen, aber auch reichlich Tiefen.

2011 wurde Giovannini Schweizer Meister mit Davos, er war der Ersatzgoalie, der kaum Anteil daran hatte. Wie steinig sein Weg war, verdeutlicht die Statistik: 129-mal hatte er zuschauen müssen, ehe er in der NLA erstmals von Beginn an das Tor hütete. Zur Premiere gelangte er in Langnau, wo er der preisgünstigste Spieler war, ein Discount-Goalie, der den Abstieg nicht verhindern konnte.

Der Kübel zum Erbrechen auf dem Eis



Von Langnau ging es nach La Chaux-de-Fonds. Nach drei Jahren wurde der Vertrag nicht mehr verlängert; der Wechsel nach Martigny scheiterte, weil die Unterwalliser in den finanziellen Ruin stürzten. So stand Giovannini, der in einfachen Verhältnissen aufgewachsen war und seinen früh verstorbenen Vater nie kennen gelernt hatte, im Sommer 2017 zwischen Stuhl und Bank. Nirgends fand er Anschluss, fit hielt er sich bei einem Goaliecoach in Kanada, dessen Einheiten so intensiv waren, dass er den Kübel zum Erbrechen gleich mit aufs Eis nahm.

Hand bot später ein einstiger Mitspieler: Kevin Bozon vermittelte den Kontakt zu Vater Philippe, seinerseits Trainer bei Bordeaux, eine Berühmtheit von einer Stadt, aber auch tiefste Hockeyprovinz. Tatsächlich brauchte der Club einen Goalie, Giovannini kriegte sein Abenteuer, und ein Salär, vergleichbar mit jenem eines französischen Bauarbeiters.