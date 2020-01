Hans Kossmann: «Das wäre Blödsinn!»

Als die Spieler des SC Bern am Mittwochnachmittag in die Garderobe kommen, steht auf dem Whiteboard in blauen Lettern eine Abschiedsbotschaft des freigestellten Coaches geschrieben: «Viel Glück Jungs! Was für ein Leben :-) Kari.» Kurz darauf stellt sich Jalonens Nachfolger Hans Kossmann vor und bittet die Mannschaft für die erste Einheit aufs Eis. Nach dem anderthalbstündigen Training ist der 57-Jährige Kanada-Schweizer ein gefragter Mann. Zahlreiche Kamerateams warten im Bauch der Postfinance-Arena auf den neuen SCB-Cheftrainer. Obwohl Kossmann eine lange Reise von Victoria auf Vancouver Island nach Bern hinter sich hat, nimmt er sich nach den TV-Interviews noch Zeit für ein lockeres Gespräch im kleinen Kreis.