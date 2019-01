Selbst der Beste der Liga hat nicht immer einen guten Tag. So wurde Torhüter Leonardo Genoni am Dienstag vor einer Woche in Genf beim Stand von 1:4 aus Sicht des SC Bern ausgewechselt. Pascal Caminada kam rein, brillierte mit mehreren Paraden und ermöglichte den Mutzen die spektakuläre Wende.