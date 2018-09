Gegen den Meistertrainer

Den April 2017 wird Jason O’Leary immer mit dem SC Langenthal verbinden. Am 4. dieses Monats wurde der heute 40-Jährige dank dem vierten Sieg im Playoff-Final über Rapperswil-Jona zum Meistertrainer. Wenige Wochen später aber endete seine vierjährige Amtszeit bei den Oberaargauern, weil er die Chance nutzen wollte, als Assistent in der NLA bei Servette zu arbeiten. Und so kann er heute sagen: «Die einzig negative Erinnerung, die ich an Langenthal habe, ist der Moment, als ich allen mitteilen musste, dass ich den Club verlasse.»

Er sei im Oberaargau als Trainer gewachsen, habe enorm viele Erfahrungen und positive Erinnerungen sammeln können. Und noch heute schätze er den Verein sehr. «Langenthal war über eine sehr lange Zeit mein Zuhause. Ich liebe dieses Stadion und fühle mich darin noch heute wohl», sagt er.

Hier habe er die Chance erhalten, auf Profilevel zu trainieren. Noch heute sei er deshalb dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeit, hier gearbeitet zu haben. «Manchmal vermisse ich Langenthal», sagt O’Leary und bestätigt damit, dass er noch heute nur positive Gefühle gegenüber Gelb-Blau hat.

Eigene Fortschritte beweisen

Dies wird O’Leary am Mittwoch Abend erstmals ignorieren müssen. Mit seinem neuen Team, der EVZ Academy, trifft er im Cup erstmals als Gegner auf den SCL. Gerade deshalb wird die morgige Partie auch für ihn unüblich sein. Natürlich wolle er dieses Spiel ­gewinnen. Jedoch nicht, weil er einen schmutzigen Abschied erfahren hat und sich revanchieren will.

«Hätten sie mich gefeuert, würde ich heute sagen: Denen zeig ich es. So ist es aber nicht. Meine Motivation für dieses Spiel ist irgendwie anders», sagt der Kanadier. Er wolle den Zuschauern beweisen, wie weit sich sein neues Team bereits entwickelt habe. Seinen ehemaligen Mitstreitern, seinen ehemaligen Fans und den Freunden will er zeigen, dass er weiterhin ein Trainer ist, der grosse Dinge schaffen kann.

Zugleich ist er sich aber bewusst, dass die Chance dazu klein sein wird. Seine Mannschaft ist jung und unerfahren, während mit dem SCL ein potenzielles Top-4-Team aus der gleichen Liga als Gegner wartet.

«Seltsame Sachen passieren. Vielleicht unterschätzt uns jemand. Oder es passiert ein glückliches Tor. Alles ist möglich», formuliert er und zieht einen Vergleich, welchen die Fans der Oberaargauer bestens kennen: «Als ich in Langenthal Trainer war, haben wir auch Lugano im Cup geschlagen», sagt er und hängt dann erneut an: «Alles ist möglich.»

Keine versteckten Tricks

Noch spezieller wird es für O’Leary am 12. Oktober sein, dann kehrt er an diesem Abend als Meisterschaftsgegner in den Schoren zurück. «Es wird seltsam sein, auf der anderen Seite der Trainerbank zu stehen», sagt er. Darauf freuen will er sich aber nicht wirklich, auch weil er für die Organisation und deren Spieler viel Respekt übrighabe. Deshalb will er weder für Mittwoch noch für den 12. Oktober etwas von versteckten Tricks wissen.

«Wenn wir gewinnen, dann will ich gewinnen, weil wir an diesem Abend für 60 Minuten besser waren», sagt O’Leary. Dafür werde seine Mannschaft und er in beiden Partien hart arbeiten und vielleicht auch den einzigen Vorteil ausnutzen: Der Druck liegt nicht beim SCL-Meistermacher, sondern bei dessen Gegenüber Per Hanberg. (Berner Zeitung)