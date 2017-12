Für das gute Gefühl – und für ein paar Drinks

Spengler-Cup ist Sport, Spengler-Cup ist Show, Spengler-Cup ist Spektakel. Die Schweizer Nationalmannschaft hat verstanden. Sie fliegt zum Auftakt über Dinamo Riga hinweg, gewinnt 6:1 und sorgt in Davos für vorzügliche Unterhaltung. Spengler-Cup ist aber auch Spannung, und diese bietet der Vergleich nicht.

Zu vif und forsch sind die Schweizer, zu passiv und lethargisch die Letten. Die Frage geht an den Schweizer Assistenzcaptain und Verteidiger des SC Bern, Eric Blum: War das nun mehr Sport oder doch mehr Show? «Für uns war es Sport, ausschliesslich Sport – für die Fans hoffentlich eine Show.

Vielleicht konnten wir ihnen mit unserer Leistung Anlass dazu geben, am Abend noch den einen oder anderen Drink mehr zu bestellen.» Für Blum, den Autor des ersten Schweizer Treffers, handelt es sich um die zweite Teilnahme am Traditionsturnier: 2011 spielte er mit den Kloten Flyers in Davos und verlor zum Auftakt gleich 2:9 – ebenfalls gegen Dinamo Riga.

«Ach ja, wir waren damals mit Kloten auch anwesend, aber nur physisch», sagt Blum und lacht. «Das jetzt ist eine ganz andere Geschichte.» Es ist die Geschichte der Rückkehr des Nationalteams nach Davos.

Nachtleben und Dessertbuffet

Achtmal trat die Schweiz in den Sechziger- und Siebzigerjahren am Spengler-Cup an, ursprünglich als Ersatz für die abgestiegenen und nicht mehr konkurrenzfähigen Davoser.

Wobei: Mit der Konkurrenzfähigkeit der Schweizer – sie spielten damals natürlich im Amateurstatus – war es dann so eine Sache. Die Nationalmannschaft kam nie über den dritten Platz hinaus. Und beim vorerst letzten Gastspiel vor 38 Jahren setzte es gleich drei Kanterniederlagen gegen Moskau (1:6), Stockholm (0:6) und Düsseldorf (6:13) ab.

Fortan wurden die rot-weissen Vertreter in Davos vorab von den Barbetreibern vermisst, hatten die Schweizer Spieler laut Zeitzeugen anno dazumal das Powerplay im Nachtleben doch wesentlich überzeugender interpretiert als jenes auf dem Eis. 2017 sind lauter Profis am Werk.

«Jeder geht die Aufgabe seriös an. Jeder möchte sich für Olympia empfehlen», sagt Blum. Als wolle er seine Botschaft belegen, ergänzt der Verteidiger, das Dessertbuffet sei am Weihnachtsabend bereits um zehn vor zehn eröffnet worden.

Zeit und Raum à gogo

Ein deutliches Resultat gibt es auch beim Comeback der Nationalmannschaft – aber dieses Mal zu ihren Gunsten. Riga vermag nie zu kaschieren, dass es in der KHL von 27 Teams am zweitwenigsten Punkte geholt hat.

Die Letten ziehen sich weit zurück, gehen kaum ins Forechecking. Diese Taktik kommt den läuferisch starken und passsicheren Schweizer Verteidigern zupass. Blum und Captain Raphael Diaz treffen früh.

Und es ist typisch für das Gezeigte, sind mit Damien Brunner, Luca Fazzini und Lino Martschini drei Angreifer erfolgreich, die über einen hervorragenden Schuss verfügen, diesen aber auf internationalem Level, wenn Zeit und Raum knapper werden, nur selten einsetzen können.

Gegen Riga gibt es nämlich Zeit und Raum à gogo. Trainer Patrick Fischer zeigt sich angetan vom Auftritt, relativiert aber sogleich: «Würden wir gegen die russische Nationalmannschaft ebenso viel Raum vorfinden? Nein.

Aber es geht für uns an diesem Turnier auch darum, im Hinblick auf Olympia ein gutes Gefühl zu erlangen.» Torhüter Leonardo Genoni, mit elf Spengler-Cup-Teilnahmen ein Experte, sagt: «Hier macht es immer Freude. Das ist das Wichtigste.»

Spengler-Cup ist eben vor allem auch: Spass. (Berner Zeitung)