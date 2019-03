Fünf gute Gründe für einen weiteren Langnauer Coup

Alles, was in der Viertelfinalserie zwischen Lausanne und den SCL Tigers war, zählt heute ab 20 Uhr nicht mehr. In mindestens 60 ­Minuten wird sich entscheiden, ob Waadtländer oder Emmentaler in den Halbfinal einziehen. Eine «Belle» in dieser Serie – dieses Szenario galt noch vor Wochenfrist als ganz und gar unrealistisch.