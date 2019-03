Wick galoppiert

Ansonsten hatte der SCB die Sache im Griff: Der ZSC machte kaum einmal den Eindruck, als wolle er sich wirklich um jeden Preis das Playoff-Ticket sichern. Vielmehr lähmte der Druck den Meister, und der künftige SCB-Goalie Schlegel begleitete den Leistungsabfall der Gäste mit einigen Missgeschicken.

Nach dem 5:1 durch Thomas Rüfenacht (42. Minute) schien die Begegnung entschieden. Aber wie so oft in jüngerer Zeit lockerte die Equipe von Kari Jalonen die Zügel, liess den Gegner galoppieren. Doch erst als Roman Wick, genau, der Spieler mit wehender Mähne, in der 58. Minute zum 4:5 traf, schien bei den tief verunsicherten Gästen doch noch ein bescheidenes Mass an Zuversicht aufzukommen.

Zum Turnaround reichte es nicht mehr. «Wir sind vom Gas gegangen, Zürich hat das eiskalt ausgenutzt. Wir werden die Lehren ziehen», sagte Doppeltorschütze Rüfenacht.

Zürich noch nicht qualifiziert

Der zuvor defensiv so solide SCB hat somit in den letzten fünf Partien immer mindestens drei Tore erhalten – und dürfte deshalb den eigenen Rekord verpassen. Seit die 50-Spiele-Qualifikation im Herbst 2007 eingeführt wurde, hat erst eine einzige Mannschaft einmal weniger als 100 Tore kassiert: der SCB 2007/2008 (92 Gegentore). Nun steht er bei 91. Es verbleiben zwei Spiele. Soll heissen: Bern braucht zwei Shutouts.

Ach, die Berner haben Sorgen – dürften sich darob die ZSC-Akteure denken. Die Playoff-Teilnahme steht für den Meister mehr denn je in der Schwebe. Zurzeit steht er auf dem achten Platz. Kommt es in einer Woche in Bern zum Wiedersehen?

Telegramm: Bern - ZSC Lions 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)

16'001 Zuschauer. - SR Lemelin/Urban, Gnemmi/Obwegeser. - Tore: 11. Mursak (Almquist) 1:0. 22. (21:23) Arcobello (Almquist) 2:0. 23. (22:06) Herzog (Miranda) 2:1. 36. Scherwey (Andersson, Arcobello/Ausschluss Prassl) 3:1. 38. Ruefenacht (Moser, Andersson) 4:1. 42. Ruefenacht (Arcobello) 5:1. 44. Cervenka (Pettersson) 5:2. 55. Bachofner (Prassl) 5:3. 58. Wick (Pettersson) 5:4. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Bern, 2mal 2 Minuten gegen ZSC Lions. - PostFinance-Topskorer: Arcobello; Hollenstein. Bern: Genoni; Burren, Almquist; Krueger, Blum; Andersson, Gerber; Kamerzin; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Boychuk, Mursak, Kämpf; Bieber, Haas, Scherwey; Sciaroni, Heim, Berger; Grassi.

ZSC Lions: Schlegel; Klein, Phil Baltisberger; Noreau, Geering; Karrer, Berni; Ulmann, Geiger; Pettersson, Cervenka, Wick; Bodenmann, Suter, Hollenstein; Chris Baltisberger, Schäppi, Herzog; Miranda, Prassl, Bachofner.

Bemerkungen: Bern ohne Ebbett und Untersander, ZSC Lions ohne Backman, Blindenbacher, Nilsson, Sutter (alle verletzt) und Marti (krank). - Timeout ZSC Lions (59:43).