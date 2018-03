Frühes Nachlassen bringt Biel in Rücklage

Die Auswärtsteams waren am ersten Spieltag mehrheitlich chancenlos: Für Servette (0:7 in Bern) , Gottéron (2:6 in Lugano) und den ZSC (1:4 in Zug) gab es gar nichts zu holen, das Trio zog total mit 3:17-Toren den Kürzeren. Davos sorgte für die Ausnahme und hinterliess in Biel einen nachhaltigen Eindruck. Nicht die 2:5-Niederlage an sich, aber die Art und Weise muss Biel zu denken geben.

Aus Bieler Sicht könnten zwar auch Szenen hervorgehoben werden, die alles relativieren. Zum Beispiel der gute Start. Nach 7 Minuten führten die Seeländer 2:0, beim euphorisierten Anhang in der Tissot-Arena machte sich ein ­Gefühl breit: Hier kann nichts mehr ­anbrennen. Und doch musste Dominik Diem, der das zweite Tor mit einem schönen Zuspiel auf Fabian Lüthi vorbereitet hatte, später ernüchtert feststellen: «Wir hätten das Spiel nicht aus der Hand geben dürfen.»

Biel darf auch auf Pech verweisen. Den Schuss beim 2:2 hält Torhüter Jonas Hiller in 99 von 100 Fällen. Und Biel kann schliesslich mit den Referees ­hadern: So schön das Davoser «Tic-Tac-Toe»-Tor beim 3:2 war: Bevor Robert Kousal das Direktspiel auslöste, das via Anton ­Rödin und Enzo Corvi als Treffer endete, hatte er regelwidrig gehandelt, weil sein Stock im ­Gesicht Kevin Feys landete.

All diese Einwände sind korrekt, greifen im ­Gesamtbild aber zu kurz. Der EHC Biel verlor nicht wegen Hiller, nicht des Pechs wegen, die Schiedsrichter waren auch nicht Schuld.Er unterlag, weil er nach dem frühen 2:0 ­läuferisch nicht dagegenhielt, passiv wurde und dem HC Davos die Bühne für dessen Tempospiel bot. Für EHC-Trainer Antti Törmänen gilt es nun, ­dieses Manko zu beheben. Nur dann bleibt diese Serie ­offen. (Berner Zeitung)