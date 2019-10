Fribourg siegt mit neuem Coach, Biel schlägt Zug

Die Zentralschweizer hatten vor allem in den ersten 40 Minuten ein deutliches Chancenplus, liessen aber auch beste Chancen mehrfach ungenutzt. Stellvertretend dafür Lino Martschini, der Nationalmannschaftsstürmer, der am Mittwoch erstmals Vater geworden war. Der Wirbelwind traf allein dreimal die Torumrandung, zudem vergab er mehrmals aus allerbesten Positionen.

Die Zuger gingen dennoch zweimal in Führung, brachten sich aber jeweils selber durch unnötige Eigenfehler um die Früchte der Arbeit. 186 Sekunden nach dem 1:0 Hofmanns fiel der Ausgleich durch Riat, nachdem sich Alatalo hatte übertölpeln lassen. Und nach dem 2:1 durch Kovar dauerte es nur 28 Sekunden, bis Rajala jubeln konnte. Den Treffer des Finnen eingeleitet hatte ein katastrophaler Backhand-Fehlpass von Bachofner in der eigenen Zone. (mke)

Dubés erfolgreicher Einstand bei Gottéron

Ein stürmisches Gottéron und einer der neuen, hochkarätigen Ausländer, der brilliert – so hatte man sich in Freiburg die neue Saison vorgestellt. Doch dazu brauchte es zuerst einen Trainerwechsel. Mark French musste nach sechs Spielen mit nur zwei Punkten gehen, beim 4:1 über die Rapperswil-Jona Lakers stand ein Interimsduo an der Bande: Juniorencoach Pavel Rosa und Sportchef Christian Dubé.

Der Schwede Daniel Brodin war beim rauschenden Fest der Mann des Spiels mit drei Toren. Nach einem unsicheren Beginn war das 1:0 nach 118 Sekunden Balsam auf die Freiburger Seele. Danach war Gottéron bis zur zweiten Pause klar das spielbestimmende Team, was auch die Schussbilanz von 30:14 ausdrückte. Doch auf Dubé warten weitere turbulente Tage: Er muss nun einen neuen Coach suchen. (sg.)

HCD siegt in Genf spektakulär

Der HC Davos ist in Schwung gekommen: Das 6:5 in Genf war für die Bündner der dritte Sieg in Serie. Im Finish mussten sie aber noch kurz zittern, weil Fehr 60 Sekunden vor Schluss bis auf ein Tor herankam. Doch sie brachten den Minimalvorsprung über die Zeit. Für die Differenz hatten sie zuvor im Powerplay gesorgt mit zwei Weitschusstoren Rantakaris (43./44.) vom 4:3 zum 6:3. Der Nygren-Ersatz macht sich immer besser. Für Servette, das exzellent in die Saison gestartet war, war es die vierte Niederlage in Serie. (sg.)