Fialas Liebeserklärung

Es war die 76. Minute, und hätte Fiala ein bisschen höher gezielt, der Puck wäre nicht am Schoner von Anders Nilsson gelandet, sondern im Tor. Und die Schweizer wären Weltmeister. Im Sommer sei die Szene bei ihm schon noch ein paarmal hoch­gekommen, sagt er. Danach habe er sie aber gut verdrängen können. Bis ihn die Journalisten nun wieder daran erinnerten.

Als Revanche sieht er das Spiel gegen Schweden nicht. «Das wäre es vielleicht, wenn es der Final wäre.» Aber speziell wäre die Partie für Fiala auch, wenn es jenes Endspiel nicht gegeben hätte. Denn Schweden spielt in seinem Leben eine wichtige Rolle. Dorthin zog es ihn, als er 16 war, er reifte in Malmö und Jönköping zu einem NHL-Stürmer. Und in Schweden lernte er seine Freundin Jessica Ljung kennen, die nun auch nach Bratislava gereist ist.

Auf Schwedisch am wohlsten

Den Sommer verbringt er nicht mehr in der Schweiz, sondern in Göteborg. Und weil er sich mit seiner Freundin auf Schwedisch unterhält, fühlt er sich nun sogar in dieser Sprache am wohlsten.

Im beschaulichen Zuzwil im Kanton St. Gallen aufgewachsen, ist Fiala zum Kosmopolit geworden. Der Ostschweizer hat ja auch tschechische Wurzeln und keine Probleme, sich in Bratislava zu verständigen. Dass er in der letzten NHL-Saison den Wohnort wechselte, war aber nicht freiwillig. Ende Februar wurde er im Tausch mit Mikael Granlund von Nashville nach Minnesota geschickt. Im ersten Moment ein Schock. «Zuerst riefen mich Journalisten an, und ich hatte da noch keine Ahnung», sagt er. Dann kam der Anruf des General Managers als Bestätigung.

«Ich dachte zuerst an meine Mitspieler in Nashville», sagt der 22-Jährige. «Dass es schade ist, sie nicht mehr Tag für Tag zu sehen. Und ich war nervös, weil ich in ein neues Team kam. Ich fragte mich: Wie werde ich als Mensch aufgenommen? Hockeymässig hatte ich keine Bedenken.»

Minnesota, State of Hockey

Er sei dann erleichtert gewesen, als ihn alle im Team nett empfangen hätten. Inzwischen sagt er: «Besser könnte es nicht sein. Minnesota ist ideal für mich.» Er spürt das Vertrauen von General Manager Paul Fenton, der viel von ihm hält. Deshalb ist es für ihn auch keine Frage, dass er einen neuen, wohl längerfristigen Vertrag erhält. Auch Coach Bruce Boudreau setze auf ihn, ist Fiala überzeugt. «Das ist wichtig für mich. Da ich ja ein kreativer Spieler bin, mehr Risiken eingehen muss.»