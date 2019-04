Everberg freut sich am Montag, Andersson am Dienstag

Für einen war der gestrige Match ein ganz besonderer: Dennis Everberg. Der EVZ-Schwede war am Montag in seine Heimat geflogen, um die Geburt seines ersten Kindes mitzuerleben. Und tatsächlich: Freundin Julia Bergman brachte noch am gleichen Abend ein Mädchen zur Welt. Die stolze Mutter, die aus einer früheren Beziehung einen am Down-Syndrom leidenden Sohn hat, veröffentlichte via Instagram ein Video, das zeigt, wie der Eishockeyprofi das Neugeborene liebkost: