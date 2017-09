Erste Saisonniederlage für den SCB

Bern verlor bei Genève-Servette 1:2. Sämtliche Tore fielen im ersten Drittel. Gleich von Beginn weg machten die Genfer Druck. Schon in der 2. Minute brachte Jérémy Wick das Heimteam in Führung und in der 6. Minute erhöhte Daniel Rubin im Powerplay für Genf auf 2:0.

Mehr als der Anschlusstreffer durch Maxim Noreau (10.), gerade einmal drei Sekunden nach Beginn eines Powerplays der Mutzen, gelang dem mit zwei Heimsiegen in die Saison gestarteten SCB in der Folge nicht mehr.

Ohne seinen verletzten Steuermann Eric Blum wankte der Favorit in der eigenen Zone zu oft - und in der Vorwärtsbewegung fehlte ein Akteur mit Ideen und der nötigen Präzision. Servette beendete eine fünf Partien dauernde Niederlagenserie gegen die Berner. (flo/si)