«Er ist ein richtiger Chef»

Grönborg war ja auch in Davos ein Thema. Wie kommt es, dass er nun beim ZSC gelandet ist?

Ich weiss nicht, was mit Davos war. Man hört, es habe sich um gewisse Ausstiegsklauseln gedreht. Wir jedenfalls haben ihm vom Anfang an klar gemacht: Es gibt bei uns keine Ausstiegsklauseln.

Wieso dauerte es so lange, bis Sie den neuen Headcoach verpflichten konnten? Spekulierte Grönborg noch auf einen Coaching-Job in der NHL? Zum Beispiel in Buffalo?

Nein. Er bekannte sich von Anfang an dafür, dass er nicht in die NHL geht. Es gab andere Kandidaten, die sagten, sie wollten zuerst abwarten, was in der NHL passiere. Es sind dort ja noch vier, fünf Coaching-Jobs offen. Und dann hätten wir locker noch bis Ende Mai warten können. Es hat bei uns etwas gedauert, weil wir unsere Recherche sehr gründlich gemacht haben, mehrere Kandidaten zum persönlichen Gespräch nach Zürich haben einfliegen lassen.

Wie viele ernsthafte Kandidaten gab es?

Irgenwann waren wir bei vier Kandidaten. Geredet haben wir aber mit mehr, mit fünf, sechs. Das kann aber auch einmal eine Stunde am Telefon gewesen sein. Grönborg war zwei Mal in Zürich. Es war mir wichtig, ihn persönlich zu treffen. Und dass er unser Umfeld kennenlernt.

Grönborg hat für zwei Jahre unterschrieben, sein erklärtes Ziel ist aber die NHL. Haben Sie nicht Angst, ihn frühzeitig zu verlieren? Wie einst Meistertrainer Bob Hartley?

Wie gesagt: Er hat bei uns keine Ausstiegsklausel und für zwei Jahre unterschrieben. Was danach sein wird, werden wir sehen.

Mit schwedischen Coaches haben Sie bei Hans Wallson und Lars Johansson ja jüngst keine guten Erfahrungen gemacht. War das kein Punkt, der Sie skeptisch stimmte?

Grönborg ist kein typischer Schwede, sondern ein nordamerikanisch denkender Schwede. Und ein nordamerikanisch coachender Schwede. Er hat auch den amerikanischen Pass, hat 20 Jahre in Nordamerika gelebt, auf Englisch studiert. Seine Frau ist Amerikanerin. Wallson und er sind ganz unterschiedliche Typen.