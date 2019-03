Er hofft, noch möglichst lange Gast beim SCB zu sein

2017 war Sandro Brügger ganz unten. Als Martigny in Konkurs ging, fand der Freiburger, der bei Gottéron einst neben Christian Dubé und Simon Gamache hatte stürmen dürfen, selbst in der zweithöchsten Liga keinen Job mehr und musste beim EHC Basel in der Mysports League anheuern. «Ernsthaft ans Aufhören dachte ich zwar nicht, aber in diesem Sommer befand ich mich moralisch schon im Tief», gibt er zu. «Doch als ich wieder auf dem Eis stand, kehrte die Freude sofort zurück.» Auf dritthöchster Stufe lag das Profidasein nicht mehr drin, der Stürmer arbeitete zu 50 Prozent bei einer Immobilienfirma im Büro.