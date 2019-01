Es hätte durchaus ungemütlich werden können. Viermal in Folge hatte der EHC Biel verloren, als er am 30. November in Lugano antrat. Doch genau in diesem heiklen Moment konnten die Seeländer auf ihn zählen: Mit drei Toren und einem Assist führte Damien Brunner sein Team zum 4:3-Sieg – und aus dem Tief. Es sind solche Dinge, die sie sich von ihm in Biel erhofft hatten, als sie ihn im Mai vom HC Lugano übernahmen.