Du sollst nicht fragen. Du sollst nicht filmen, Du sollst nichts verraten. Du sollst nichts sagen. Es erinnert an die biblischen Gebote oder den Hollywood-Streifen «Fight Club», was die besten Clubs der Schweiz so äussern, bevor es ab Samstag Ernst gilt. Nicht dass das Playoff so bedeutungsschwer wäre wie Gottes Botschaft oder Brad Pitts Dialog in einem Hundert-Millionen-Dollar-Film. Es scheint nur so.