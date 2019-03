Emotionen bei Burren, Sarkasmus bei Moser

Im Medienraum vor der Garderobe ist der 22 Jahre alte Verteidiger neben Doppeltorschütze Daniele Grassi der gefragte Mann. Viel sagen tun beide nicht – diesen Part übernimmt Simon Moser. Der Captain mischt Kritik mit Sarkasmus: «Wir haben es fast geschafft, uns selbst zu bezwingen. Wir waren gut im Spiel, dann nahmen wir uns mit dem Powerplay den Wind aus den Segeln. Es ist momentan besser, wenn wir Fünf gegen Fünf spielen statt Fünf gegen Vier.»

Ja, dieses Powerplay. Trainer Kari Jalonen will sich dazu nicht äussern. Muss er auch nicht. Neben ihm ist auf einem Salontisch ein Eishockeyfeld aufgeklebt – Spielzüge in Überzahl inklusive. Was zeigt, dass sich die Berner den Kopf darüber zerbrechen. Die Ideen wären vorhanden, aber «dann setzen wir nicht um, was abgemacht war, und schon sind wir verunsichert», sagt Moser.

McSorleys Tipp für Samstag

Heute steht für den SCB ein sogenannter «Energy Day» auf dem Programm. Im Zentrum steht die Erholung. Vielleicht finden die Müesli auf dem Tisch neben dem Eingang zum Medienraum Verwendung: zur Auswahl stehen Nesquik und Waldbeeren für aktive Menschen. Chris McSorley zieht nach dem fünften Spiel währschafte Kost vor: In den Händen hält er einen Teller mit Fleisch und Spätzli. «Bern war besser. Aber ich bin stolz auf mein Team. Uns fehlten neun Stammspieler», sagt der Genfer Trainer. Und schaltet in den Angriffsmodus: «Ich hoffe, in Bern macht niemand Pläne für Samstag. Am Samstag wird hier das siebte Viertelfinalspiel stattfinden.»

Auf die Frage, ob sein Team wegen der Ausfälle und der Niederlage nun einen Mentalcoach benötige, sagt McSorley: «Wir brauchen einen Doktor und einen Ernährungscoach.» Die Energietanks der Genfer scheinen in der Reserve zu sein. Spätzli und Fleisch werden da nicht genügen – ebenso wenig Nesquik und Waldbeeren für aktive Menschen.