Einen Weg gefunden

Gegen Ende des Mitteldrittels tauscht SCL-Trainer Per Hånberg die Reihenzusammenstellung. Dario Kummer spielt neu auf der Flügelposition mit Jeffrey Füglister und Nico Dünner, während Giacomo Dal Pian als Center mit Patrick Schommer und Robin Leblanc eingesetzt wird.

Diese Wechsel haben einen guten Grund. Die Linien der Oberaargauer waren am gestrigen Abend in Winterthur längst nicht so schlagkräftig, wie sie es hätten sein können. Und als die Berner im Mitteldrittel schwächelten, war ein Weckruf bitter nötig. «Wir hatten da ein paar schlechte Einsätze und ich dachte sogar an ein Time-Out», verriet Hånberg nach der Partie. Der Weckruf habe seine Wirkung nicht verfehlt, denn letztlich habe man sich aufgerafft. «Wir haben füreinander gespielt. Das ist wichtig für den Sieg.»

Getroffen hatte zuvor abermals die erste Linie. Yves Müller brachte die Langenthaler elf Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels in Überzahl mit einem Slapshot in Führung. Winterthur gelang dann ebenso im Powerplay in der 29. Minute der Ausgleich, 40 Sekunden später lagen die Oberaargauer aber bereits wieder in Front. Geburtstagskind Brent Kelly verwertete einen Abpraller.

Dass Winterthur bis zum Schluss an einem Punktgewinn schnupperte, hatte mit Remo Oehninger zu tun. Bei der dritten Begegnung mit Langenthal stand erstmals nicht Andrin Seifert im Tor, sondern der 29-jährige Oehninger, der derzeit bei Kloten als Backup eingesetzt wird. Der Thurgauer hielt sein Team mit mehreren starken Paraden lange im Spiel, bei den Gegentoren war er machtlos. Dank ihres starken Goalies hofften die Winterthurer lange auf einen Punktgewinn, und als Nico Dünner auf die Strafbank musste, nahm Trainer Michel Zeiter sechseinhalb Minuten vor dem Ende der Partie sein Time-Out. Der erste Punkt gegen den SCL seit dem Aufstieg war nahe, Anton Ranovs Schuss prallte aber vom Pfosten ab.

Emotionales Ende

Dreieinhalb Minuten vor Schluss verloren die Winterthurer wegen Schiedsrichterentscheiden die Nerven. Adrian Unterfinger sprach erst eine Strafe wegen zu späten Wechselns aus, ehe Trainer Michel Zeiter wegen unsportlichen Verhaltens mit zwei Minuten sanktioniert wurde. Tim Wieser folgte seinen Kollegen wegen Reklamierens. Die daraus resultierende doppelte Überzahl nutzten die SCL-Ausländer gnadenlos aus. Kim Karlsson schloss eine schöne Kombination ab. Die Partie blieb ruppig, Brent Kelly checkte den scheibenlosen Anatasio Molina und kassierte eine Zehnminutenstrafe. «Tore schiessen war heute nicht einfach», sagte der zufriedene Per Hånberg und ergänzte: «Aber wir haben einen Weg gefunden, zu gewinnen. Und das zählt.» (Langenthaler Tagblatt)