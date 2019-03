Bis zum Abschluss der Transaktion werde sich für die Kunden nichts ändern, betont UPC-Mediensprecherin Alexandra Bini. Alles, was danach geschehe, sei eine Entscheidung, die durch Sunrise zu treffen sei. Und was sagt man da? «Mit dieser Übernahme bringen wir zum Ausdruck, dass wir von der TV-Erfahrung von UPC profitieren wollen», so Mediensprecher Rolf Ziebold. Aber zu sagen, auf welche Inhalte man setze, dafür sei es noch viel zu früh.