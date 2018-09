Eine Legende tritt ab

Mathias Seger hat eine beispiellose Karriere im Eishockey hinter sich. Am Freitag wurde der Verteidiger von den ZSC Lions vor der Partie gegen den SC Bern verabschiedet.

An die Fans wurden umsonst T-Shirts mit «Segi»-Aufschrift verteilt. Das Trikot des vereinstreuen Ostschweizers wurde unters Hallendach gezogen – neben jenes von Torhüterlegende Ari Sulander.

Seger wechselte 1999 von Rapperswil-Jona zum ZSC und hielt dem Verein bis zum Karriereende die Treue. Zwölf Saisons war er der Captain des Teams. Insgesamt bestritt er 1167 Partien in der höchsten Schweizer Liga, so viele wie kein anderer. Zudem ist er mit 305 Länderspielen Schweizer Rekord-Internationaler und nahm er an 16 Weltmeisterschaften teil, was weltweit eine Bestmarke ist. Beim Silbergewinn an der WM 2013 war er ebenfalls Captain. (si)