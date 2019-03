Letzteres trägt einen Namen: Heinz Ehlers: Dem Dänen ist es gelungen, aus Spielern, deren Karrieren ins Stocken geraten waren, eine verschworene Einheit zu formen. Er hat aus dem begrenzten Talent das Maximum herausgeholt. Die Langnauer brillieren selten, aber mit dem von Ehlers vorgegebenen, auf einer sicheren Defensive basierenden System stellen sie für jeden Gegner eine Knacknuss dar. Die Spieler haben dieses System verinnerlicht. Sie haben realisiert, dass es nur funktionieren kann, wenn sich jeder ganz genau daran hält.

Die Chefetage derweil erkannte nach dem knappen Verpassen des Playoffs im Vorjahr, dass Handlungsbedarf besteht. Weil es der Offensive an Qualität mangelte, entschied sie, erstmals in der Clubgeschichte mit fünf ausländischen Stürmern in eine Saison zu starten. Mit dieser Massnahme legten die Verantwortlichen die Basis für den Erfolg. Chris DiDomenico und Harri Pesonen bilden eine der besten Flügelzangen der Liga, sie verleihen der Tigers-Offensive jene Prise Unberechenbarkeit, die ihr vor Jahresfrist gefehlt hatte. Für knapp50 Prozent der Langnauer Tore zeichnen die Ausländer verantwortlich. Kein anderes Team ist so abhängig von ihnen. Deshalb muss bereits jetzt klar sein: Die SCL Tigers benötigen auch kommende Saison von Anfang an fünf ausländische Stürmer.