Ein Tigers-Sieg wider jede Logik

Als Mark Arcobello den Preis für das schönste Tor des Abends entgegennehmen will, strauchelt der US-Center des SC Bern – aus dem Nichts. Damit ergeht es ihm wie zuvor seinem Team. Der SCB ist den SCL Tigers 3:5 unterlegen, und das nach einer 3:0-Führung. Unerklärlich, und doch sagt ­Tigers-Center Yannick-Lennart Albrecht nicht zu Unrecht: «Der Sieg ist zwar etwas glückhaft ­zustande gekommen, aber er ist nicht gestohlen.»

Rückblende: In der 27. Minute muss Jérémie Kamerzin die Strafbank aufsuchen. Weil dort schon Eric Blum sitzt, bekommen die SCL Tigers mit zwei Mann mehr die Gelegenheit, gegen den favorisierten SCB die Wende einzuleiten. Eine gute Chance erarbeiten sich die Emmentaler, doch dann foult Aaron Gagnon Gaëtan Haas.

Kurz darauf kehrt Blum aufs Eis zurück und wird sogleich von Beat Gerber lanciert. Weil Arcobello alle Langnauer überspurtet, steht ­Tigers-Keeper Ivars Punnenovs zwei Gegenspielern gegenüber und ist, wenig überraschend, chancenlos. 3:0 für den Meister lautet das Resultat noch vor Spielhälfte. Der Mist ist geführt, denkt sich wohl fast jeder Matchbesucher.

Wie könnte man auch auf an­dere Gedanken kommen? Der Leader weist mehr als doppelt so viele Zähler auf wie der Tabellenzehnte. Er hat 32 Tore mehr geschossen und 31 weniger erhalten, jene drei aus dem direkten Duell noch nicht eingerechnet. Und er hat im ersten Abschnitt die Besucher überrollt. In einigen Phasen kam der Eindruck auf, die Mutzen würden dauerhaft in Überzahl agieren. «Im ersten Drittel spielten wir gut; wir führten zwar nur 2:0, hatten aber alles unter Kontrolle», erzählt Beat Gerber am Ende.

Selbst Genoni patzt

Bei «Halbzeit» ist klar: Der Sieger kann nur Bern heissen. Doch es macht eben gerade einen grossen Teil der Faszination des Sports aus, dass nicht alles mit Logik zu erklären ist. Und logisch ist an diesem Dienstag in der Post­finance-Arena in der Folge nicht mehr viel. Zuerst schiesst SCB-Captain Simon Moser aus kurzer Distanz über statt unter die Latte.

Kurz darauf kann Leonardo Genoni mit dem Fanghandschuh die Scheibe nicht behändigen, diese fällt direkt vors Tor, doch Genoni sieht sie nicht, bis sie von Alexei Dostoinov über die Linie gestochert wird. Es ist ein Fehler, der passieren kann, den man sich vom besten Goalie der Liga aber nicht gewohnt ist. Keine zwei Minuten später wird der SCB-Torhüter von Ville Koistinen in der nahen Ecke erwischt. Genoni sieht erneut nicht gut aus, aber ihm ist bei der Schussabgabe die Sicht verdeckt.

Im letzten Abschnitt gleitet Kamerzin in der eigenen Zone unbedrängt aus, so, wie es einem Profi nur selten passiert. Aber eben, was ist an diesem Abend schon normal? Die Langnauer nützen das Missgeschick prompt aus. Überhaupt unterlaufen den Mutzen nun reihenweise Fehler. Cheftrainer Kari Jalonen ärgert sich über die vielen Scheibenverluste in der eigenen und in der neutralen Zone. «Wir sind ihnen ins offene Messer gelaufen», hält derweil Gerber fest.

Nach dem Gegentor zum 3:4 bezieht Jalonen sein Time-out, etwas, was der Finne fast nie tut. Doch es nützt alles nichts, auch weil Arcobello, im Vorwinter Ligatopskorer, den Puck vor dem halb leeren Tor nicht richtig trifft. Das 3:5 ist in dieser Saison die erste Heimniederlage des SCB nach regulärer Spielzeit. Aufgrund des klaren Vorsprungs in der Tabelle können die Stadtberner die unerwünschte Überraschung verschmerzen. Jalonen spricht von einer «guten Lektion für uns», doch auf die leichte Schulter nimmt er die Niederlage nicht. «Es ist ganz einfach: Ich will kein einziges Spiel verlieren.»

