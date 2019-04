Ein Crash und ein Mann auf seiner Mission

Eine «Belle» zwischen zwei Berner Clubs ist im helvetischen Spitzeneishockey etwas Spezielles, bisher etwas Einmaliges sogar. Irgendwie ist es daher passend, wird dieses Duell durch eine aussergewöhnliche Szene vorentschieden. Robbie Earl schiesst in der 11. Minute Tristan Scherwey an der gegnerischen blauen Linie an, der Stürmer des SC Bern verschafft sich im Laufduell Vorteile, derweil Biel-Goalie Jonas Hiller aus dem Tor sprintet.