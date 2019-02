Vom Sofa aus lässt sich immer so leicht urteilen. Auch letzten Sonntag, beim «Linien-Gate» zwischen Lugano und Genf, gab es die Stimmen: Klarer Fehlentscheid, klares Tor!

Aber wenn es im Eishockey bei Fragen Tor/Nicht-Tor um Millimeter geht, ist eben selten etwas klar.

Oder ist hier auch alles klar?

For those wondering why the goal wasn't counted, a conclusive overhead angle is really needed....this is mind blowing I never knew this. pic.twitter.com/gJBPL3tq5a

Oder hier?

This is an example done on ice someone sent me. I dont know what to believe anymore. Despite everything I though it was a goal. Hard to prove I guess. pic.twitter.com/8y55EpfUtk

— Pavel Barber (@HeyBarber) 30. April 2018