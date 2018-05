Ehlers' neuer Assistent heisst Franzén

Da Marco Bayer die Nachfolge von Sportchef Jörg Reber antritt, mussten sich die SCL Tigers nach einem neuen Assistenztrainer umsehen. Nun steht fest: Heinz Ehlers darf in der kommenden Saison wieder auf die Hilfe von Rikard Franzén bauen – der Däne Ehlers und der Schwede Franzén arbeiteten bereits beim Lausanne HC zusammen, dort war Franzén seit 2014 Assistenztrainer.

Zuvor war der heute 50-jährige frühere Verteidiger mit Vergangenheit beim SC Bern (2001 bis 2003) mehrere Jahre in der Schwedischen Eishockeyliga tätig, wie die Emmentaler in einem Communiqué schreiben. Franzén hat in Langnau einen Vertrag für eine Saison unterschrieben. (mb/pd)