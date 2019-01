Eine Szene, ein Sinnbild, ein Zeichen. Die ZSC Lions spielen in Überzahl, der Berner Topskorer Mark Arcobello wirft sich in einen Schuss, wird getroffen, fährt leicht hinkend zur Spielerbank. Es läuft die fünfte Minute, und Arcobello hat bereits einen Akzent gesetzt – nicht in Form eines Tores, aber ähnlich wertvoll. Wenn sich der beste Skorer nicht um Drecksarbeit foutiert, dann stimmt es mit Chemie und Harmonie in einer Mannschaft. Und beim SC Bern stimmt gerade einiges: Er hat in der ersten Woche im Jahr 2019 dreimal gewonnen und steht an der Spitze der National League.