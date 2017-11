EHC Biel setzt Trainer Mike McNamara ab

Der Verwaltungsrat der EHC Biel Sport AG hat am Samstagmorgen entschieden, Mike McNamara in seiner Funktion als Headcoach der 1. Mannschaft abzusetzen.

«Die ausbleibenden Resultate gepaart mit der Art und Weise, wie Spiele verloren wurden» hätten zu dieser Entscheidung geführt, schreibt der Hockeyklub in einer Medienmitteilung.

Es bestehe jedoch die «beidseitige Absicht», Mc Namara in einer neuen Funktion in der Nachwuchsabteilung des EHC Biel zu beschäftigen. Entsprechende Gespräche werden in den nächsten Wochen geführt.

Ab sofort übernimmt Sportchef Martin Steinegger die Mannschaft ad interim als Headcoach. Gleichzeitig werde «mit Hochdruck» ein neuer Headcoach gesucht.

Erfolgloser EHC Biel

Von den letzten vier Spielen konnte der EHC Biel nur eines gewinnen und rutschte auf den siebten Tabellenplatz ab. Am Freitagabend verlor Biel vor heimischem Publikum gegen Schlusslicht Kloten mit 0:3.

Wesentlich besser als in der National League läuft es den Bielern dagegen im Cup. Am 4. Januar spielen die Seeländer gegen Davos um den Finaleinzug, nachdem man im Viertelfinal mit Meister Bern den Branchenprimus eliminieren konnte (5:3).

Dennoch reichte das Vertrauen des Verwaltungsrats in McNamara offenbar nicht mehr für eine Weiterbeschäftigung. McNamara hatte im November letzten Jahres in Biel die Nachfolge von Kevin Schläpfer angetreten - nun fügte Schläpfer mit dem EHC Kloten seinem Nachfolger in Biel die für dessen Absetzung letztlich ausschlaggebende Niederlage zu. (chh/si)