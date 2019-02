Wird am Ende gar der EHC Biel das unerwartete Opfer dieses verrückten Strichkampfs, der seit Wochen auf den Rängen 3 bis 10 tobt? Das 2:3 am Samstag bei Gottéron war die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen, Rang 9 ist nun zumindest nach Verlustpunkten nur noch drei Zähler entfernt.