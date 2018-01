EHC Biel: Kein Kübel nach 35 Jahren

Fast wäre das Gebiet im schweizerischen Jura mal wieder zu einem Eishockeyfest gekommen. 35 Jahre nach dem letzten Titel lag für Biel ein Pokal in Reich­weite. Auch wenn es nur jener für den noch wenig etablierten Cup gewesen wäre.

Und am liebsten hätten es die Bieler natürlich gesehen, wenn sie dafür nicht nach Rapperswil, sondern nach Prun­trut hätte reisen können. Aber nicht nur Ajoie, auch die Bieler selber haben die Chance nicht beim Schopf gepackt. Der Final findet in der Ostschweiz zwischen St. Gallern und Bündnern statt.

Del Curtos Versprechen

Dabei waren die Voraussetzungen für Biel gut gewesen. Gegner Davos absolvierte am Donnerstag das sechste Spiel in neun Tagen. Für die Seeländer war es der zweite Einsatz. Davos-Trainer Arno Del Curto hatte öffentlich in Aussicht gestellt, einige seiner besten Spieler schonen zu wollen. Er hat es nicht getan.

Nicht auf Druck der Cupsponsoren, wie gemunkelt wurde, sondern weil er seinem Präsidenten Domenig als Dank für die Spieler Johansson und Buck die volle Prämie versprochen habe, die es für den Cupsieg gibt. Das sind in diesem Jahr etwas über 300 000 Franken. «Ein Mann, ein Wort», sagte Del Curto im Brustton der Überzeugung nach dem Spiel.

Wer zu viel spielt, ist nicht nur körperlich anfällig, sondern auch mental. Biel hätte in Führung gehen müssen, dann wären sowohl die Beine als auch der Kopf des Gegners schwer geworden. Ge­legenheit dazu hatten sie schon in der ersten Minute. Aber Pou­liot und Earl scheiterten wie so viele ihrer Kollegen im Verlauf des Spiels. Ein gutes Dutzend beste Chancen liessen die Bieler aus.

Törmänen versuchte alles

Für Davos war die mangelnde Chancenauswertung der Seeländer ein Segen. So reichten ihnen ein starker Torhüter van Pottelberghe und Cleverness dafür, in den Final einzuziehen.

Während die Bieler auch 90 Sekunden in doppelter Überzahl nicht für ein Tor nutzen konnten, trafen die Davoser schon beim ersten Überzahlspiel. Und im Boxplay gleich auch noch. Dem Führungstreffer zum 1:2 ging ein Fehler von Fey im eigenen Powerplay voraus.

Biels Trainer Antti Törmänen, der nach dem Spiel den vielen Chancen nachtrauerte, liess nichts unversucht. Er ersetzte nach dem ersten Drittel den etwas unglücklich agierenden Torhüter Hiller durch den 22-jährigen Paupe, der seine Juniorenzeit im Club verbracht hatte. ­Paupe war in Anbetracht der fehleranfälligen Verteidiger und treffschwachen Stürmer am Ende gar der Beste seines Teams. (Berner Zeitung)