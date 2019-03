Bevor der Puck in der ausverkauften Tissot-Arena zum ersten Mal eingeworfen wird, hat es bereits stehende Ovationen gegeben. Dies aus gutem Grund: Mit dem 4. Rang in der Qualifikation haben die Bieler ihr Saisonziel (Top-6-Platz) übertroffen und sich so den Heimvorteil im Playoff gegen Ambri-Piotta gesichert.