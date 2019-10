«Du musst ein Kurzzeitgedächtnis haben»

Hier in Newport, unweit des Holland Tunnels, der unter dem Hudson River verläuft und New Jersey mit Manhattan verbindet, sitzt ein anderer Zürcher, ein ruhigerer Zeitgenosse, in einem kleinen Café. Die heisse Schokolade vor ihm dampft, sie tut gut bei diesem Wetter da draussen, und sie ist gut fürs Gemüt.

Denn der Winterthurer Eishockeyverteidiger Mirco Müller hätte allen Grund zu glauben, dass sich nun auch noch die Wettergötter über seine Situation und jene seiner New Jersey Devils mit Wind und Wasser austoben. Doch Müller, zwar erst 24-jährig, aber dennoch bereits in seiner sechsten NHL-Saison, denkt so nicht, er tickt anders, das wird er in der nächsten Stunde immer wieder betonen.

Zwei Wochen? Eher wie zwei Monate



Die Situation der Devils: Sechs Spiele, sechs Niederlagen, das einzige der 31 NHL-Teams ohne Sieg – am Tag vor dem ersten Derby der Saison, wenn die verhassten New York Rangers aus Manhattan über den Hudson nach Newark kommen werden, freut man sich im Fanlager der Devils nicht wie sonst auf dieses Spiel.

Endzeitstimmung hat sich schon früh breit gemacht. Auch ihm selbst käme es angesichts all der Niederlagen vor, als dauere die Saison schon zwei Monate und nicht erst zwei Wochen, gesteht Müller.

Seine persönliche Situation: Kompliziert. Müller spielte nur in vier Partien, zwei Mal war er überzählig. Auch im dritten Jahr bei den Devils ist er also mittendrin im harten Konkurrenzkampf um die Abwehrplätze 5 und 6. Mal spielt er, mal nicht, das erfährt er kurzfristig. Er werde es erst am Morgen im Training hören, ob er am Abend gegen die Rangers ran darf oder nicht, sagt Müller.

Er klagt nicht, er stellt bloss fest: «Das ist die NHL, du musst um deinen Platz kämpfen, es ist die beste Liga der Welt. Als Verteidiger ist es besonders schwierig, es spielen nur sechs pro Team.» Und draussen regnet es, Sturzflutwarnung wurde in New Jersey an diesem Abend ausgerufen.

Die Präsentation vor dem Spiel im Prudential Center, der Heimarena der Devils: Mirco Müller, in der NHL als «Mueller» geführt, darf gegen die Rangers ran.



Der Besuch in Davos, die Erinnerungen an San Jose



Es wäre Müller verziehen, würde er mit seinen Gedanken abschweifen und in Erinnerungen über jenen kalifornischen NHL-Club schwelgen, der 2013 seine Rechte in der ersten Draftrunde sicherte, ihn aber vor zwei Jahren nach New Jersey transferierte: San Jose.

Diesen Sommer traf er einen guten Freund aus gemeinsamen Sharks-Zeiten, Joe Thornton, der ihn für ein Wochenende nach Davos eingeladen hatte. Seit der Kanadier 2004/05 den Lockout beim Schweizer Rekordmeister überbrückte, dort seine Schweizer Ehefrau kennenlernte, kehrt er Jahr für Jahr zurück. Aber auch mit anderen ehemaligen Sharks-Teamkollegen pflegt Müller noch Kontakt, er lobt Stadt und Club noch heute.

Die Realität aber ist New Jersey, und das darf nicht falsch verstanden werden, denn auch das ist alles andere als ein schlechter Ort zum Leben. Der Nebel gibt an diesem Abend zwar nur Umrisse preis, aber hinter dem Hudson, auf der anderen Seite, da ist die Skyline von Manhattan – für viele eine Traumdestination.

Wäre nicht diese sportliche Misere, in der es die Devils schon zustande brachten, je einen 4:0- und 4:1-Vorsprung in zwei Heimniederlagen umzuwandeln. Seit dem 4:6 gegen Florida am letzten Montag fordern erste Fans die Entlassung von Headcoach John Hynes.