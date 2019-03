Wie bereitet man ein Team auf eine Serie gegen einen Kontrahenten vor, den man in sechs Anläufen nie bezwungen hat?

Manchmal ist es von Vorteil, ein schlechter Geschichtsstudent zu sein. Ich mochte das Fach Geschichte an der Highschool nicht, ich mag Geschichte noch immer nicht. Du kannst Vergangenes nicht beeinflussen – im Gegensatz zur Zukunft.

Mit einem Sieg am Dienstag hat Genf die Chance, den SCB gewaltig unter Druck zu setzen.

Der SCB wird sich nicht selbst mit Fehlern bezwingen. Wir müssen ihn bezwingen. Bern ist eine hervorragende Organisation. Ich respektiere sie, aber ich vergöttere sie nicht. Auch in Bern ziehen sie jeden Morgen ein Kleidungsstück nach dem anderen an.

Sind Sie immer noch der ­Meinung, der SCB werde von den Schiedsrichtern bevorteilt?

Ich gebe Ihnen den besten Kommentar dazu. Sind Sie bereit?

Natürlich.

Kein Kommentar. Sie fragen Chris McSorley offiziell, und er antwortet offiziell: kein Kommentar.

Und inoffiziell?

Das bleibt inoffiziell.

Aus Protest gegenüber den Referees haben Sie in Bern einst die Bandentür malträtiert.

Sie war defekt und benötigte Öl.

Solche Ausraster gibt es von Ihnen kaum mehr zu sehen.

Es gibt heute bessere Schiedsrichter. Es gibt einen «Player Safety Officer», es gibt mehr Videos, mehr Sanktionen. Dadurch müssen die Trainer weniger Einfluss auf die Schiedsrichter nehmen.

Altersmilde bei Chris McSorley?

Nein. Der Tiger trägt noch immer dieselben Streifen.

Aber Sie haben Fachliteratur über die Generation der Millennials studiert und den Umgang mit den Spielern angepasst.

Da ist noch viel vom alten Chris. Heute poltere ich weniger. Aber ich fordere unverändert viel. Die Jungen müssen wissen: Sind Sie für Genf im Einsatz, sei es im Training, im Spiel oder für sonst irgendeinen Termin, müssen sie 100 Prozent geben.

Wir leben im Zeitalter der Selbstverwirklichung und der Selbstinszenierung der Spieler in sozialen Medien. Inwiefern beeinflusst Sie diese Entwicklung in der täglichen Arbeit?

Als Coach musst du dir vom ersten Tag an bewusst sein: Ein Drittel deiner Mannschaft wird dich nicht mögen. Ein Drittel wird dich mögen. Ein Drittel wird unentschlossen sein. Das Geheimnis des Coachings ist: Halte diejenigen, die dich nicht mögen, von denjenigen fern, die unentschlossen sind. Zu Ihrer Frage: Kein Spieler raubt mir den Schlaf – egal, ob er unzufrieden ist oder nur an seinen Vorteil denkt. Im Playoff geht es ums Team, nicht um Befindlichkeiten der Einzelnen.

Sind Sie auf Social Media aktiv?

Meine Tochter richtete mir vor einigen Jahren einen Account auf Twitter ein. Ich schrieb: «Das ist der einzige offizielle Twitter-­Account von Chris McSorley. Es ist mein erster und sogleich mein letzter Eintrag.» (lacht)

Sie sollten vermehrt auf diesen Kanälen präsent sein.

Weshalb?

Weil Sie seit 18 Jahren der beste Verkäufer von Servette sind.

Ich liebe den Club. Solange mein Schlüssel ins Schloss dieser Tür (zeigt auf die Tür des Trainerbüros) passt, solange weiss ich: Es wird ein guter Tag.

«Diesen Goliath bringst du nicht mit einem Stein zu Fall. Du brauchst eine riesige Ladung.»Chris McSorley, Cheftrainer HC Genève-Servette

Letzte Saison passte der Schlüssel nicht. Sie wurden von der Führung um Hugh Quennec und Mike Gillis zurückgestuft.

Wer Besitzer einer Organisation ist, der hat jeden Tag das Recht dazu, personelle Entscheidungen zu treffen.

Sie waren gekränkt.

Ich war enttäuscht. Ich bin stolz auf die Arbeit, die ich all die Jahre in Genf geleistet habe.

Der Rückhalt in der Stadt ist Ihnen gewiss. Eine Zeitung nennt Sie «Jesus Chris».

Das sind grosse Sandalen (schmunzelt). Wissen Sie: Es geht vor allem darum, dass dieser Club eine gute Zukunft hat. Nun gehört er der Fondation 1890. Ich bin überzeugt, dass Servette unter dieser Führung dorthin zurückkehren wird, wo es war: an die erweiterte Spitze der Liga.

Bleiben Sie Servette erhalten? Präsident Laurent Strawson hat Ihnen vor kurzem zumindest nicht den Rücken gestärkt.

Der Trainer McSorley hat Spieler wie Fritsche, Bozon, Berthon und Völlmin recycelt. Der Sportchef McSorley hat hervorragende Ausländer wie Tömmernes und Wingels und Winnik geholt. Wir haben das Playoff erreicht. Den Entscheid treffe nicht ich.

Genf könnte sich eine Trennung von Ihnen nicht leisten. Ihr Vertrag läuft bis 2024.

Kein Kommentar.

Sind Sie der teuerste Trainer im Schweizer Eishockey?

Ich war während Jahren der am schlechtesten bezahlte Coach der ganzen Liga, als ich Besitzer des Clubs war und Servette keinen Profit machte. Mein jetziger Vertrag ist gut – aber nicht der am besten dotierte.