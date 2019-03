Drei Verlängerungen sind lange nicht Weltrekord

Was sagte der Coach jeweils?

Ich bin nicht sicher, ob er irgendwann überhaupt noch in jeder Pause in die Garderobe kam. Ich denke, nach sieben Pausen im selben Spiel gibt es nicht mehr viel zu sagen, ausser: «Beendet es! Jemand soll ein Tor schiessen!»

War Ihnen während des Spiels stets bewusst, wie viele Verlängerungen bereits gespielt waren?

Nein, irgendwann nicht mehr. Aber die Verantwortlichen im Stadion reagierten gut. Immer wieder ging ein «Buzzer» mitten im Spiel los und informierte uns und die Fans, dass gerade wieder irgendein Rekord gebrochen wurde. Irgendwann hiess es dann: «Weltrekord!»

Und irgendwann ging in der Arena das Essen aus …

Ja, und zum Glück haben wir eine gute Beziehung zu einem Restaurant in der Nähe des Stadions, wo wir oft als Mannschaft essen gehen. Das Spiel begann schon um 18 Uhr. Als sie im Restaurant um 22 Uhr hörten, dass das Spiel immer noch lief, brachten sie uns Pizza. Und um Mitternacht Pasta Carbonara. Wir hatten dann genug zu essen.

Was geschah nach dem Spiel?

Ich kann mich noch erinnern, dass ich erst um 3.30 Uhr zur Massage konnte, da wir nach dem Spiel noch viele Interviews in der Garderobe geben mussten. Und ich musste sehr viel trinken, da ich seit dem 5. Drittel von Krämpfen geplagt war. Ich kam um 5 Uhr nach Hause und versuchte zu schlafen. Ich wurde aber um 7 Uhr geweckt, da mein Telefon ununterbrochen zu läuten begann: Anrufe von Journalisten, die mit mir reden wollten.

Und der Tag danach?

Ich hätte arbeiten sollen. Ich bin kein Profi, arbeite neben dem Eishockey noch in meiner Fahrschule. Ich erlaubte mir aber, frei zu nehmen. Wir trafen uns dann am Nachmittag in der Eishalle. Wir assen, versuchten uns zu erholen mit Massage und kurzem Eislauf.

Sie mussten ja zwei Tage später schon wieder spielen …

Und es war kein gutes Spiel, den Fans gefiel es wohl nicht so. Es war eher langsam … Wir verloren das Spiel. Und danach auch noch Spiel 7, mit 0:1, und damit die ganze Serie.