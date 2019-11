Drei Schweizer Clubs weiter, nur Bern ausgeschieden

Der EHC Biel setzte sich gegen die Augsburg Panthers auf dramatische Art und Weise durch. Nach dem 2:2 in Deutschland im Hinspiel endete auch die Revanche im Seeland mit 1:1 Remis. Nach einer aufregenden Overtime war es dem Bieler Topskorer Toni Rajala vorbehalten, für die Entscheidung zu sorgen. Sein Treffer bei 3-gegen-3-Hockey war grosses Kino: Seine Täuschung, die Offensivzone für einen neuen Anlauf zu verlassen, narrte gleich alle drei Augsburger Feldspieler. Plötzlich stand der Finne alleine vor dem Augsburger Tor und schob nach einer technisch feinen Finte zum 2:1-Siegtor ein. Der Sieg war verdient. In der Overtime hatte Zug zuvor gleich zwei Mal die Torumrandung getroffen. 4632 sahen ein motiviertes Biel, das unbedingt in die Achtelfinals der Champions Hockey League einziehen wollte.